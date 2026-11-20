KSK Qemetica Noteć Inowrocław z domową przegraną w 10. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn. Inowrocławianie ulegli PGE Spójni Stargard 81:94.
KSK Qemetica Noteć Inowrocław z domową przegraną w 10. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn. Inowrocławianie ulegli PGE Spójni Stargard 81:94.
Torunianie odnieśli efektowne zwycięstwo w 20. kolejce TAURON Hokej Ligi. KH Energa pokonała na wyjeździe Podhale Nowy Targ 11:4 i utrzymała pozycję wicelidera…
KSK Qemetica Noteć Inowrocław z domową przegraną w 10. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn. Inowrocławianie ulegli PGE Spójni Stargard 81:94.
To będzie ostatni tak intensywny weekend, jeśli chodzi o zmagania piłkarzy. Ostatnią kolejkę przed zimową przerwą rozegrają czwartoligowe ekipy. W naszym…
KSK Qemetica Noteć Inowrocław spróbuje wygrać trzeci mecz z rzędu. W 10. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn zespół z naszego regionu podejmie PGE Spójnię…
Tenisiści stołowi Bud-An ElectriCon Olimpii Grudziądz pokonali na wyjeździe KS Dekorglass Działdowo 3:2 w 8. kolejce LOTTO Superligi. Mniej powodów do zadowolenia…
Reprezentacja Polski tenisistek rozpocznie w piątek we Włocławku rywalizację ze Szwecją o miejsce w przyszłorocznych kwalifikacjach Billie Jean King Cup…
Biało-Czerwoni znakomicie zakończyli mistrzostwa świata osób z niepełnosprawnością w paratenisie stołowym. W Pattayi po złote medale w singlu sięgnęli…
Siatkarze Aniołów Toruń awansowali do finałowej rundy fazy wstępnej Pucharu Polski. Torunianie wygrali u siebie z Fortem Poznań 3:0. Tym samym Anioły dzieli…
Abramczyk Polonia Bydgoszcz oficjalnie ogłosiła pozyskanie nowego żużlowca. Szeregi beniaminka PGE Ekstraligi zasilił Max Fricke. Kontrakt został podpisany…
Biało-Czerwoni zremisowali we Wrocławiu ze Szwecją 1:1 w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Narodów. Zespół Jana Urbana zakończył rywalizację na trzecim…
Anwil Włocławek odniósł trzecie zwycięstwo w tym sezonie ENBL. Włocławianie pokonali na wyjeździe chorwacki Alkar Sinj 95:85. O wyniku przesądziła znakomita…
Torunianie rozpoczęli trzecią rundę TAURON Hokej Ligi od zwycięstwa. W 19. kolejce KH Energa pokonała na Tor-Torze JKH GKS Jastrzębie 4:2 i umocniła się…