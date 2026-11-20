KSK Qemetica Noteć Inowrocław z domową przegraną w 10. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn. Inowrocławianie ulegli PGE Spójni Stargard 81:94.

Dla podopiecznych Krzysztofa Szubargi był to dobry test. Inowrocławscy koszykarze, którzy prezentują dobrą formę (bilans 6-3) podjęli jeszcze lepiej spisującą się Spójnię (7-2). Zespół z naszego regionu chciał nie tylko pokazać, że stać go na walkę z czołówką, ale też liczył na przedłużenie serii – zwycięstw do trzech i tych we własnej hali do pięciu.





Noteć obiecująco rozpoczęła, dość szybko budując solidną przewagę (20:11). W drugiej kwarcie, po dłuższej przerwie związanej z problemami technicznymi, gospodarze zacięli się w ataku. Goście bezlitośnie to wykorzystali (38:31). Do przerwy ekipa z Kujaw odrobiła jednak większość strat (43:44). Po powrocie na parkiet drużyny prowadziły wyrównaną walkę, przed ostatnią częścią spotkania był remis 63:63. Czwarta kwarta należała do przyjezdnych, którzy odskoczyli (86:73), następnie utrzymując zaliczkę



