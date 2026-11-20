Mogilnianki doczekały się pierwszego zwycięstwa w sezonie TAURON Ligi Kobiet. Sokół & Hagric pokonał na wyjeździe #VolleyWrocław 3:2 w meczu 8. kolejki. O wygranej zdecydował jednostronny tie-break zakończony wynikiem 15:6.
W niej przewaga gości była już wyraźna. Karolina Drużkowska dobrze kończyła ataki, a gospodynie nie znalazły sposobu na zatrzymanie rozpędzonego Sokoła. Wynik 15:6 przypieczętował pierwszą wygraną klubu z Mogilna w obecnych rozgrywkach.
Statystyki pokazują, że przyjezdne miały więcej argumentów na siatce. Zdobyły 63 punkty atakiem przy 50 rywalek, zanotowały 14 bloków wobec 11 #Volley oraz posłały 10 asów serwisowych. Jednocześnie popełniły więcej błędów – 26 przy 21 po stronie miejscowych.
#Volley Wrocław – Sokół & Hagric Mogilno 2:3 (19:25, 25:21, 25:23, 19:25, 6:15)