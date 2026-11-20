Mogilnianki doczekały się pierwszego zwycięstwa w sezonie TAURON Ligi Kobiet. Sokół & Hagric pokonał na wyjeździe #VolleyWrocław 3:2 w meczu 8. kolejki. O wygranej zdecydował jednostronny tie-break zakończony wynikiem 15:6.

Dla obu ekip było to niezwykle istotne starcie. Zarówno Sokół, jak i #Volley przystąpiły do rywalizacji bez zwycięstwa na koncie. Ostatnie miejsce w tabli zajmowały jednak Mogilnianki, gdyż wywalczyły zaledwie punkt.



