Prace osadzonych z całego kraju zostały w piątek docenione przez Areszt Śledczy w Bydgoszczy. Rozstrzygnięto 35. Konkurs Twórczości Więziennej. Prace oceniano w pięciu kategoriach: rysunek, malarstwo, rękodzieło, poezja i proza.

Wpłynęło ponad dwieście zgłoszeń - najwięcej było utworów literackich.



- Od kilku już lat przesyłane są do nas z różnych jednostek takie miniaturowe drewniane domki, mają wielkość około 20-30 centymetrów - mówi major Robert Fira, współorganizator konkursu. - Są one pieczołowicie przycięte, to pokazuje, w jaki sposób osadzeni dbają o każdy szczegół - dodaje.



- Podczas tworzenia więźniowie wykazują się cierpliwością, mogą przekazać emocje, więc jest to też element pracy resocjalizacyjnej - uważa rzeczniczka Aresztu Śledczego w Bydgoszczy chorąży Monika Kardach.



Zwycięzcom konkursu zostaną przekazane nagrody rzeczowe. Wyróżnione prace można oglądać na wystawie w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.