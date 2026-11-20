Żołnierze ćwiczą w Nowej Dębie przyjęcie i wsparcie sił Koalicji Chętnych przed ich ewentualną misją pokojową na Ukrainie. Polska ma zapewnić zaplecze takiej operacji - wyjaśnia generał dywizji Dariusz Mendrala, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

- Warunkiem do tej sytuacji jest trwałe zawieszenie broni na Ukrainie, natomiast musimy być gotowi do szybkiego przemieszczenia sił Koalicji Chętnych przez terytorium Polski, zabezpieczenia działalności i wspierania tych operacji na terytorium Ukrainy - mówi generał dywizji. - W tym względzie Polska zapewnia dwie funkcje - po pierwsze funkcjonuje jako państwo-gospodarz oraz, w ramach naszej struktury wyznaczyliśmy personel, który pełni rolę dowództwa wsparcia sił koalicji - dodaje.





Mówi gen. dyw. Dariusz Mendrala, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.Na poligonie w Nowej Dębie pokazano organizację bazy logistycznej: zakwaterowanie i wyżywienie żołnierzy, pomoc medyczną oraz obsługę i naprawy pojazdów. Generał Mendrala podkreśla znaczenie sprawdzenia całego planu w praktyce.- Te ćwiczenia były między innymi dedykowane temu, żeby potwierdzić gotowość, ale także sprawdzić, czy nie ma rzeczy, które można poprawić - wyjaśnia Dariusz Mendrala.Mówi gen. dyw. Dariusz Mendrala, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.Polski personel ma również koordynować planowanie i zabezpieczenie operacji, w tym wykorzystanie tras przejazdu wojsk.Ćwiczenia rozpoczęły się 9 listopada i potrwają do 22 listopada.