Toruń Blues Meeting zbierze muzyków z trzech kontynentów i sześciu krajów. Jeden z najstarszych festiwali w Toruniu po raz 36. odbędzie się w klubie Od Nowa.

Na scenie wystąpią międzynarodowe składy i różnorodne odmiany bluesa.



Szef festiwalu Maurycy Męczekalski mówi o gwiazdach wieczoru. - Będzie amerykańska gwiazda Brian Templeton z zespołem. To wokalista, harmonijkarz. Towarzyszą mu muzycy z Belgii i Italii - mówi. - Natomiast gwiazdą drugiego wieczoru będzie międzynarodowy zespół International Blues Company, w składzie z czarnoskórym amerykańskim basistą Darylem Taylorem czy człowiekiem z Mozambiku, mianowicie Carlosem Dalelanem, który gra na perkusji.



Wydarzeniem festiwalu będzie premiera szóstej płyty toruńskiego zespołu Tortilla, której liderem jest Maurycy Męczekalski. Krążek zatytułowany „Pogadajmy tak jak kiedyś” zawiera 11 nowych utworów. Promocyjny koncert odbędzie się w sobotę.



Początek festiwalu o godz. 19. Patronuje mu Polskie Radio PiK.