Uczniowie szkoły imienia Generała Stanisława Maczka w bydgoskim Fordonie poprzez teledysk zachęcają innych do noszenia odblasków. To wszystko w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”.

- Myślimy, że to jest forma przekazu, która najbardziej trafia do dzieci - mówi wiceszefowa szkoły Katarzyna Maxelon. - Naszym celem było to, żeby dotarło to również do osób z wadą słuchu i do osób niesłyszących - dodaje.



Teledysk powstał przy wsparciu sztucznej inteligencji, która wygenerowała piosenkę. Można go zobaczyć poniżej.



Celem akcji „Odblaskowa Szkoła” jest promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci, młodzieży i seniorów.