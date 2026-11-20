Lekarze, psycholodzy, dietetycy i fizjoterapeuci spotkali się na konferencji medycznej w Centrum Onkologii, w ramach Bydgoskich Spotkań Psychologii z Onkologią.

To oni widzą się z chorym jeszcze przed wprowadzeniem kluczowej terapii. To jest właśnie prehabilitacja.



- Idea prehabilitacji polega na prostej obserwacji - mówi profesor Michał Jankowski, chirurg-onkolog z Centrum Onkologii. - Jeżeli przygotowujemy kogoś do dużego wysiłku sportowego, jeżeli ktoś ma zamiar przebiec kilkanaście kilometrów, półmaraton, maraton to trenuje. Zatem chorego, którego poddajemy ciężkiemu leczeniu, jakim jest leczenie z powodu nowotworu złośliwego też powinniśmy przygotować. Skuteczna prehabilitacja to jest prehabilitacja multimodalna, złożona przynajmniej z trzech ważnych składowych - to połączenie interwencji fizjoterapeuty, dietetyka i psychologa, dołączamy do tego także unikanie nałogów - dodaje.



Cała relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk z konferencji poniżej.