Za nielegalne posiadanie broni zatrzymany został 46-latek z Bydgoszczy. Policjanci weszli na posesję przy ulicy Smukalskiej.
Wszystko po tym, jak zdobyli informacje, że mogą znajdować się tam nielegalna broń i amunicja - przekazał Polskiemu Radiu PiK podinspektor Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji.
- Funkcjonariusze zabezpieczyli dwie sztuki broni, na którą jest wymagane zezwolenie. Z dostępnych informacji wynika, że jest to broń alarmowo-hukowa. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli amunicję - poinformował rzecznik wojewódzkiej policji.
Za nielegalne posiadanie broni grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.