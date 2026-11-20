Do zdarzenia doszło w centrum handlowym przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Policjant po służbie usłyszał krzyk kobiety wołającej „złodziej” i ruszył w pościg za uciekającym mężczyzną.

Po krótkim pościgu zatrzymano 18-latka, przy którym znaleziono łańcuszki warte ponad 22 tys. zł. Policjanci ustalili, że kilka godzin wcześniej tego samego dnia podejrzany ukradł biżuterię w innym sklepie tej samej sieci. Jej wartość oszacowano na blisko 17 tys. zł.



Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty kradzieży. Jak ustalili funkcjonariusze, tydzień wcześniej został zatrzymany przez innego bydgoskiego policjanta, również będącego poza służbą. Wówczas miał ukraść markowe kurtki o wartości blisko 10 tys. zł.