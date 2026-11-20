To będzie ostatni tak intensywny weekend, jeśli chodzi o zmagania piłkarzy. Ostatnią kolejkę przed zimową przerwą rozegrają czwartoligowe ekipy. W naszym programie skupimy się na meczach Zawisza Bydgoszcz i Noteć Inowrocław. Koszykarskich emocji będzie jednak więcej. Tych nie zabraknie też w siatkówce, hokeju oraz tenisie stołowym.

Koszykówka



PGE Basket Liga:

Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – Energa Czarni Słupsk – piątek 20 listopada, godz. 20:15

PGE Start Lublin – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń – sobota 21 listopada, godz. 12:30

King Szczecin – Anwil Włocławek – sobota 21 listopada, godz. 17:30



PGE Basket Liga Kobiet:

PGE Wisła Kraków – Artego Bydgoszcz – sobota 21 listopada, godz. 17:00

Enea AZS Politechnika Poznań – Energa Toruń – sobota 21 listopada, godz. 18:00



PZKosz 1. Liga Mężczyzn:

KSK Qemetica Noteć Inowrocław – PGE Spójnia Stargard – piątek 20 listopada, godz. 18:00 – relacja w PR PiK



Siatkówka



Tauron Liga Kobiet:

#VolleyWrocław – Sokół & Hagric Mogilno – piątek 20 listopada, godz. 19:00

Metalkas Pałac Bydgoszcz – ŁKS Commercecon Łódź – sobota 21 listopada, godz. 19:00



Tauron 1. Liga:

BKS Bydgoszcz – BBTS Bielsko-Biała – piątek 20 listopada, godz. 18:00

Fort Poznań – Anioły Toruń – niedziela 2 listopada, godz. 16:00



Hokej



Podhale Nowy Targ – KH Energa Toruń – piątek 20 listopada, godz. 18:00

KH Energa Toruń – BS Polonia Bytom – niedziela 22 listopada, godz. 17:00



Tenis stołowy



KS Villa Verde Olesno – Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz – sobota 21 listopada, godz. 18:00

Energa Manekin Toruń – TTS Polonia Bytom – niedziela 22 listopada, godz. 15:00



Piłka nożna



Betclic 2. Liga:

Olimpia Grudziądz – Górnik Łęczna – niedziela 22 listopada, godz. 12:30

Zawisza Bydgoszcz – Podhale Nowy Targ – niedziela 22 listopada, godz 19:30 – relacja w PR PiK



Betclic III Liga:

Lipno Stęszew – Elana Toruń – sobota 21 listopada, godz. 12:00

Kluczevia Stargard – Chemik Bydgoszcz – sobota 21 listopada, godz. 13:00

Wda Świecie – Błękitni Stargard – sobota 21 listopada, godz. 13:00



IV Liga:

Mustang Ostaszewo – Łokietek Brześć Kujawski – sobota 21 listopada, godz. 11:00

Cuiavia Inowrocław – Skrwa Skrwilno – sobota 21 listopada, godz. 12:00

Orlęta Aleksandrów Kujawski – Rawys Raciąż – sobota 21 listopada, godz. 12:00

Kujawiak Kowal – Lech Rypin – sobota 21 listopada, godz. 12:00

Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Tłuchowia Tłuchowo – sobota 21 listopada, godz. 12:00

Unia Wąbrzeźno – Unia Solec Kujawski – sobota 21 listopada, godz. 13:00

Sparta Brodnica – Start Pruszcz – sobota 21 listopada, godz. 13:00

Victoria Czernikowo – Pomorzanin Toruń – sobota 21 listopada, godz. 13:00

Noteć Gębice – Pogoń Mogilno – sobota 21 listopada, godz. 13:00