To będzie ostatni tak intensywny weekend, jeśli chodzi o zmagania piłkarzy. Ostatnią kolejkę przed zimową przerwą rozegrają czwartoligowe ekipy. W naszym programie skupimy się na meczach Zawisza Bydgoszcz i Noteć Inowrocław. Koszykarskich emocji będzie jednak więcej. Tych nie zabraknie też w siatkówce, hokeju oraz tenisie stołowym.
Koszykówka
PGE Basket Liga:
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – Energa Czarni Słupsk – piątek 20 listopada, godz. 20:15
PGE Start Lublin – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń – sobota 21 listopada, godz. 12:30
King Szczecin – Anwil Włocławek – sobota 21 listopada, godz. 17:30
PGE Basket Liga Kobiet:
PGE Wisła Kraków – Artego Bydgoszcz – sobota 21 listopada, godz. 17:00
Enea AZS Politechnika Poznań – Energa Toruń – sobota 21 listopada, godz. 18:00
PZKosz 1. Liga Mężczyzn:
KSK Qemetica Noteć Inowrocław – PGE Spójnia Stargard – piątek 20 listopada, godz. 18:00 – relacja w PR PiK
Siatkówka
Tauron Liga Kobiet:
#VolleyWrocław – Sokół & Hagric Mogilno – piątek 20 listopada, godz. 19:00
Metalkas Pałac Bydgoszcz – ŁKS Commercecon Łódź – sobota 21 listopada, godz. 19:00
Tauron 1. Liga:
BKS Bydgoszcz – BBTS Bielsko-Biała – piątek 20 listopada, godz. 18:00
Fort Poznań – Anioły Toruń – niedziela 2 listopada, godz. 16:00
Hokej
Podhale Nowy Targ – KH Energa Toruń – piątek 20 listopada, godz. 18:00
KH Energa Toruń – BS Polonia Bytom – niedziela 22 listopada, godz. 17:00
Tenis stołowy
KS Villa Verde Olesno – Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz – sobota 21 listopada, godz. 18:00
Energa Manekin Toruń – TTS Polonia Bytom – niedziela 22 listopada, godz. 15:00
Piłka nożna
Betclic 2. Liga:
Olimpia Grudziądz – Górnik Łęczna – niedziela 22 listopada, godz. 12:30
Zawisza Bydgoszcz – Podhale Nowy Targ – niedziela 22 listopada, godz 19:30 – relacja w PR PiK
Betclic III Liga:
Lipno Stęszew – Elana Toruń – sobota 21 listopada, godz. 12:00
Kluczevia Stargard – Chemik Bydgoszcz – sobota 21 listopada, godz. 13:00
Wda Świecie – Błękitni Stargard – sobota 21 listopada, godz. 13:00
IV Liga:
Mustang Ostaszewo – Łokietek Brześć Kujawski – sobota 21 listopada, godz. 11:00
Cuiavia Inowrocław – Skrwa Skrwilno – sobota 21 listopada, godz. 12:00
Orlęta Aleksandrów Kujawski – Rawys Raciąż – sobota 21 listopada, godz. 12:00
Kujawiak Kowal – Lech Rypin – sobota 21 listopada, godz. 12:00
Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Tłuchowia Tłuchowo – sobota 21 listopada, godz. 12:00
Unia Wąbrzeźno – Unia Solec Kujawski – sobota 21 listopada, godz. 13:00
Sparta Brodnica – Start Pruszcz – sobota 21 listopada, godz. 13:00
Victoria Czernikowo – Pomorzanin Toruń – sobota 21 listopada, godz. 13:00
Noteć Gębice – Pogoń Mogilno – sobota 21 listopada, godz. 13:00