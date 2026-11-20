Żeby dostać pozwolenie na jej posiadanie trzeba m.in. przejść badania psychiatryczne. Ci, którzy używają jej do ochrony co 5 lat muszą je powtarzać. Reszta nie musi się już więcej badać.

Czy możemy zgłosić policji, że niepokoi nas zachowanie posiadacza broni palnej? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do podinspektora Tomasza Gołdyna, zastępcy naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.







- W takiej sytuacji ze swoimi spostrzeżeniami możemy zwrócić się do każdej dostępnej jednostki policji - mówi Tomasz Gołdyn. - Policjanci są na to wyczuleni, ponieważ broń jest szczególnie niebezpieczna.

W ubiegłym roku w Kujawsko-Pomorskiem wydano dwa i pół tysiąca pozwoleń na broń - najwięcej do tzw. celów kolekcjonerskich i sportowych (do ochrony prawie 500).

W regionie bywały przypadki odebrania broni osobie stwarzającej zagrożenie. Zezwolenie odbiera się obligatoryjnie ludziom skazanym za umyślne przestępstwa, np. za prowadzenie auta po pijanemu.W razie wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego i fizycznego posiadacza broni, policja wnioskuje o zbadanie danej osoby. Lekarz decyduje czy może czy nie nadal ją mieć.