KSK Qemetica Noteć Inowrocław spróbuje wygrać trzeci mecz z rzędu. W 10. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn zespół z naszego regionu podejmie PGE Spójnię Stargard. Relacja ze spotkania w Polskim Radiu PiK.

Noteć prezentuje na razie dobrą formę. Sześć zwycięstw plasuje ją w czołówce tabeli. Podopieczni Krzysztofa Szubargi przystąpią do pojedynku niesieni serią dwóch triumfów. Wiktorie odnieśli jednak z ekipami, które na ten moment walczą o utrzymanie. W piątek Inowrocławian czeka dużo trudniejszy test.



Do Qemetica Areny przyjedzie mająca w tym momencie siedem zwycięstw Spójnia. Zespół ze Stargardu, jeszcze niedawno walczący w ekstraklasie, świetnie wszedł w rozgrywki, wygrywając pięć meczów z rzędu. Ostatnio zaczął jednak falować formą. Tym samym ekipa z Kujaw może poszukać swoich szans na triumf.



Mecz KSK Qemetica Noteć Inowrocław – PGE Spójnia Stargard rozpocznie się o 18:00. Relacja ze spotkania w Polskim Radiu PiK podczas audycji „Muzyka i sport”.