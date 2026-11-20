W zrewitalizowanej zabytkowej kamienicy przy ul. Maślanej przygotowano 23 lokale o powierzchni od ponad 30 do 70 mkw, gotowe do wprowadzenia się.

- Bardzo się cieszę. To mieszkanie to krok, który da mi nowe możliwości i pozwoli się dalej rozwijać - mówi jeden z najemców. - Takich miejsc powinno powstawać jak najwięcej.



- Życzę Wam, aby po prostu dobrze Wam się tutaj mieszkało - mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. - Za chwilę będziemy przekazywać klucze do ponad 40 mieszkań przy ulicy Celulozowej, a w najbliższych dniach będziemy podpisywać umowę z wykonawcą na budowę i przebudowę budynków wzdłuż ulicy Brzeskiej.



Prezydent Włocławka zapowiada, że miejskich mieszkań na tani wynajem we włocławskim śródmieściu będzie przybywało. 80 powstanie przy ul. Cyganka, a blisko 70 na rogu Tumskiej i 3 Maja. W obu lokalizacjach prace już trwają.



Miasto chce też zbudować 200 mieszkań przy ul. Cienistej w Michelinie.