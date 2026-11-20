Do zdarzenia doszło w czwartek (19 listopada) wieczorem po godz. 19.
W działaniach gaśniczych brały udziały: OSP Nowa Wieś Wielka, JRG SP PSP Bydgoszcz, JRG 4 Bydgoszcz oraz OSP Łabiszyn.
Do zdarzenia doszło w czwartek (19 listopada) wieczorem po godz. 19.
W działaniach gaśniczych brały udziały: OSP Nowa Wieś Wielka, JRG SP PSP Bydgoszcz, JRG 4 Bydgoszcz oraz OSP Łabiszyn.
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Do zdarzenia doszło w czwartek (19 listopada) wieczorem po godz. 19.
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