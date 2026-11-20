Koncerty, spektakle teatralne, wydarzenia sportowe, warsztaty, spotkania autorskie i imprezy rodzinne - oto, co będzie się działo w ten weekend w Kujawsko-Pomorskiem. W Bydgoszczy i Toruniu rozpoczynają się także jarmarki bożonarodzeniowe.
Piątek, 20 listopada
Bydgoszcz:
- 11:00 – 39. AFF-Era Filmowa „Zwycięstwa i porażki” w Pałacu Młodzieży:
- 11:15 – Wykład inauguracyjny – dr Piotr Pławuszewski,
- 12:00 – Pianoforte, reż. Jakub Piątek, Polska 2023, 89 min.,
- 15:25 – Generał (The General), reż. Buster Keaton, Clyde Bruckman, USA 1926, 79 min.,
- 19.40 – Kandydaci śmierci, reż. Maciej Cuske Polska 2026, 95 min.,
- 21:10 – Rozmowa z Maciejem Cuskem – prowadzenie dr Piotr Pławuszewski,
- 22.00 – Sunny Dancer, reż. George Jaques, Niemcy, Wielka Brytania 2026, 106 min.
- 13:00 – rozpoczęcie Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego na Moście Staromiejskim:
- 16:45 – Laserowy Pokaz Mappingu,
- 17:00 – Odpalenie iluminacji (Stary Rynek) - Uroczyste otwarcie,
- 17:15 – Teatr Kameralny – Piosenki ze spektaklu Opowieść Wigilijna (Stary Rynek),
- 18:15-19:00 – Iwona Węgrowska TRIO,
- 19:00- 20:00 – Chór Gospel – pod kierownictwem Piotra Pawlickiego,
- 16:30-19:30 – Mimezis Art – animacje na szczudłach.
- 17:00 – wykład „Kolor we wnętrzu” w Muzeum Okręgowym. Bilety do kupienia TUTAJ.
- 17:00 – wernisaż malarstwa pt. „STO5 barw” z okazji jubileuszu 25-lecia Galerii STO5. Wstęp wolny.
- 17:00 – spotkanie z autorem książki „Mistrz kierownicy” Łukaszem Zboralskim w księgarni Toniebajka (ul. Focha 2). Wstęp wolny.
- 17:00 – „Jesienne kolory tańca w kręgu” w Hangarze Kultury (ul. Piwnika Ponurego 10). Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy TUTAJ.
- 17:30 – koncert w ramach Sympozjum Instrumentów Hybrydowych w Akademii Muzycznej. Wykonawca: Wojciech Błażejczyk z projektem „Re-Used Sounds”. Wstęp wolny.
- 18:00 – „Maanam akustycznie” – Agnieszka Kensik i Jarosław Wardowski w Światłowni. Wstęp – cegiełka na Światłownię 30 złotych.
- 18:00 – mecz siatkówki BKS Bydgoszcz – BBTS Bielsko-Biała w hali Immobile Łuczniczka. Bilety do kupienia TUTAJ.
- 19:00 – koncert „Chopinowska Reprezentacja Polski” – Piotr Alexewicz w Akademii Muzycznej. Bilety do kupienia TUTAJ.
- 19:00–21:00 – stand-up Marcina Olafa Olszewskiego „Lepsi od nas” w Botanic (ul. Wiatrakowa 1). Bilety do kupienia TUTAJ.
- 17:00 – wernisaż wystawy fotografii „Aktorki, modelki, artystki” w Domu Heleny Grossówny (ul. św. Jakuba/Wola Zamkowa). Wstęp wolny.
- 17:00 – spotkanie „Wszystko zaczyna się w głowie” z Jolantą Wachowiak w Mediatece Raszei. Wstęp bezpłatny.
- 18:00 – „Książka w Centrum: Zasięgi Offline. Reading Rave” w Centrum Sztuki Współczesnej. Bilety do kupienia TUTAJ.
- 18:00 – popularnonaukowy wykład otwarty „Napoleon a sprawa polska w latach 1806–1807” w Ratuszu Staromiejskim. Wstęp wolny.
- 18:30 – koncert AntyRefleks i 4dziki w Kombinacie Kultury (ul. Podmurna 1/3). Bilety do kupienia na bramce.
- 19:00 – inauguracja 36. Toruń Blues Meeting w klubie Od Nowa. Bilety do kupienia TUTAJ.
- 19:00 – koncert „Głosy (nie)oczywiste #3 / Współczesność” Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w CKK Jordanki. Bilety do kupienia TUTAJ.
- 19:00 – wernisaż wystawy „Prześwit” Pauliny Krajewskiej w Galerii G132 (ul. Grudziądzka 132).
- 20:00 – koncert Hello, Roxette w Auli UMK (ul. Gagarina 11). Charyzmatyczny głos Olgi Szomańskiej, młodzieńcza energia Michała Lecha oraz roztańczony zespół wokalno-muzyczny Echomotion (Aneta Figiel, Bartosz Olęcki, Paweł Mielewczyk) przywrócą klimat lat 80. i 90. – epoki, w której Roxette zdobyło serca milionów fanów na całym świecie. Bilety do kupienia TUTAJ.
- 17:00 – Średniowieczny Inowrocław – Żywa Lekcja Tożsamości w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza (ul. Kilińskiego 16). Bezpłatne wejściówki do odbioru w wypożyczalni dla dorosłych.
- 17:30 – wystawa malarstwa „Współbrzmienia i kontrapunkty” w Centrum Kultury „Browar B.”, Galeria Sztuki „Suszarnia” (ul. Łęgska 28). Bilety do kupienia w kasie centrum.
- 18:00 – spotkanie autorskie z Dawidem Sakowskim, autorem powieści „Napięcie krytyczne” w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”. Wstęp wolny.
Bydgoszcz:
- Bydgoski Jarmark Świąteczny:
- 14:30-15:30 – Kwiaty Polskie - zespół ludowy z Chełmży,
- 15:30-16:30 – Nikodem Pajączek – finalista VII Edycji „The Voice Kids”,
- 16:30-17:30 – Neema Rae (duet),
- 17:30-18:30 – Anna Kornat (duet),
- 18:30-19:30 – Gianluca Włoch (trio),
- 15:00-19:00 – Mimezis Art – animacje na szczudłach.
- 08:00 – HackNation 2026 w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Więcej o wydarzeniu piszemy TUTAJ.
- 09:00 – 39. AFF-Era Filmowa „Zwycięstwa i porażki” w Pałacu Młodzieży:
- 9:10 – Samotność długodystansowca (The Loneliness of the Long Distance Runner), reż. Tony Richardson, Wielka Brytania 1962, 104 min.,
- 11:10 – Nienawiść (La haine), reż. Mathieu Kassovitz, Francja 1995, 96 min.,.
- 15:40 – Jutro będzie nasze (C’è ancora domani), reż. Paola Cortellesi, Włochy 2023, 118 min.,
- 20:30 – Amadeusz (Amadeus), reż. Miloš Forman, USA 1984, 161 min.
- 10:00 – spacer „Nie wszystek umrę” po miejscach pamięci. Miejsce: Stary Rynek - Pomnik Walki i Męczeństwa. Koszt 15 złotych.
- 10:00 – spotkanie autorskie z Martyną Rejkowicz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Stary Rynek 24). Wstęp bezpłatny, ale obowiązują zapisy TUTAJ.
- 10:00–18:00 – warsztaty Jin Shin Jyutsu przy ulicy 3 Maja 26/3. Uczestnicy nauczą się prostych technik samopomocy przy redukcji stresu dotykiem dłoni. Cena warsztatu 500 złotych (w tym zaliczka 200 złotych, płatna przelewem na konto).
- 11:00–13:00 – warsztaty sensoplastyczne „Podwodny świat”. Na dzieci czekają zabawa w rybaków, łowienie morskich skarbów i odrobina chlapania. Zapisy TUTAJ, cena 80 złotych. Obowiązuje ubranie, które można pobrudzić.
- 12:00 – „Impro Bajki” w Teatrze Kameralnym. Przedstawiane są bajki, które powstają na gorąco, na oczach widzów. Bilety do kupienia TUTAJ.
- 12:00–14:00 – SeniorArt w Galerii Pomorskiej (pasaż handlowy koło Deichmanna). Bezpłatne warsztaty rękodzieła dla seniorów. Wstęp bezpłatny.
- 12:00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie twórczości Leona Wyczółkowskiego w Domu Leona Wyczółkowskiego (ul. Mennica 7, Wyspa Młyńska). Bilety TUTAJ.
- 15:00, 18:30 – spektakl „Szalone nożyczki” w Adrii Teatr. Wystąpią m.in. Anna Głogowska, Przemysław Cypryański czy Kinga Sawczuk. Bilety TUTAJ.
- 17:00–18:00 – „Zimowe historie – niewinny rejs” na Wyspie Młyńskiej. Rejs z widokiem na Bydgoski Jarmark Świąteczny, na którym skosztujecie grzanego wina oraz pysznego poczęstunku. Umili go również przewodnik, który opowie ciekawe, bydgoskie, zimowe historie. Bilety TUTAJ.
- 17:30 – koncert w ramach Sympozjum Instrumentów Hybrydowych w Akademii Muzycznej. Wykonawca: Orkiestra Laptopowa LAMBDA Ensemble. Wstęp wolny.
- 18:00 – wernisaż wystawy „Zawsze już tylko patrz” Zofii Malinowskiej w Centrum Kultury Fordon (ul. Gawędy 5). W swoich pracach wykorzystuje bardzo różne media i techniki, od małych szkiców, przez obrazy na płótnie, po dziesiątki małych i dużych kolaży często z tego, co akurat wpadnie jej w ręce.
- 19:00 – mecz siatkówki kobiet Metalkas Pałac Bydgoszcz – ŁKS Commercecon Łódź w hali Immobile Łuczniczka.
- 09:00–16:00 – konferencja „Toruń – miasto nad Wisłą: nadbrzeże, życie codzienne, architektura” w Książnicy Kopernikańskiej. Wstęp wolny.
- 10:30 – spacer światłoczuły po kolekcji średniowiecznych witraży w Ratuszu Staromiejskim. Wstęp w cenie biletu na zwiedzanie.
- 12:00 – spotkanie poświęcone sztuce tajlandzkiej i figurze Buddy w Kamienicy pod Gwiazdą. Miejsce: Muzeum Sztuki Azji (ul. Rynek Staromiejski 35).
- 16:30 – parada i uroczyste otwarcie Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego na Rynku Staromiejskim:
- 16.30 – Wielkie Otwarcie Bram Jarmarku, przejście parady pod scenę (start parady jest z Rynku Nowomiejskiego i przechodzi na Rynek Staromiejski),
- 17.00 – Muzyczne Rozświetlenie Jarmarkowej Choinki z Sarą Pach,
- 17.15 – Oficjalne Otwarcie Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- 17.30 – „Skąd w Toruniu wzięły się pierniki? Opowieść na podstawie Baśni o toruńskim pierniku”. Piernikarnia Starotoruńska,
- 18.15 – Elektra Cheerleading – Pokaz Świąteczny,
- 19.00 – Świąteczne Spotkanie z Mikołajem na scenie,
- 20.00 – Koncert Sary Pach,
- 21.30 – Świąteczne Kolędowanie z Julią Kicińską.
- 17:00 – koncert wokalny „Psotki i Śmieszki” w Młodzieżowym Domu Kultury (ul. Przedzamcze 11/15). Grupa łączy śpiew z tańcem, a podczas występu na scenie pojawią się również rodzice, którzy zaśpiewają w duetach ze swoimi dziećmi.
- 17:00 i 20:30 – stand-up Daniela Midasa „Moja tajemnica” w CKK Jordanki. Bilety TUTAJ.
- 19:00 – koncert „Maanam akustycznie” w CKK Jordanki. Skład zespołu: Judyta Lipka (wokal), Arkadiusz Żmuda (piano, wokal), Tomasz Seroczyński (akustyczna gitara basowa), Krzysztof Pilarski (skrzypce), Kamil Jagodziński (perkusja, instrumenty perkusyjne). Bilety TUTAJ.
- 19:00 – drugi dzień festiwalu Toruń Blues Meeting w klubie Od Nowa.
- 19:00 – koncert thrash metalowy TAOD Tour: Godslut / Inverne / TBA w Kombinacie Kultury.
- 16:00 – „Kartka Wielkiej Mocy 10” w Centrum Kultury Teatr. Uczestnicy wykonają kartki świąteczne dla siebie, bliskich, pacjentów z oddziałów onkologicznych oraz Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Wstęp wolny.
- 16:00 – dziewiąta edycja Festiwalu ProgRockowego Akcent w Klubie Akcent. Wystąpią zespoły: GONG, KLONE, HamaSaari, VARIETE i CZEKANIEM. Bilety TUTAJ.
- 11:00 – warsztaty tworzenia tekstów muzycznych z Jarosławem „Biszem” Jaruszewskim dla młodzieży 15-19 lat. Miejsce: Antresola, ul. Kilińskiego 16.
- 10:00 – XIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych „O Kujawski wianek” w Centrum Kultury „Browar B.”. Wstęp wolny:
- 10.00 – uroczyste otwarcie festiwalu; jako gospodarz wydarzenia, poza konkursem, wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” CK „Browar B.”,
- 10.15–15.15 – prezentacje konkursowe,
- 18.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
- 11:00 – promocja książki Mariana Cieślaka pt. „Medale, medaliony i plakiety polskie i z Polską związane, wytworzone do 1939 r. w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” w Muzeum Historii Włocławka (ul. Szpichlerna 19).
Bydgoszcz:
- Bydgoski Jarmark Świąteczny:
- 14:30-16:00 – Planeta Tańca – Joanna Ossowska,
- 16:15-17:00 – Zosia Jędrkiewicz, Ola Antczak – laureatki konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych,
- 17:00-18:00 – Paulina Mazurkiewicz (trio),
- 18:00-19:00 – Magdalena Cysewska (duet),
- 15:00-18:00 – Mimezis Art – animacje na szczudłach.
- 09:00 – 39. AFF-Era Filmowa „Zwycięstwa i porażki” w Pałacu Młodzieży:
- 9:10 – Wodzirej, reż. Feliks Falk, Polska 1977, 104 min.,
- 11:20 – Tony, reż. Matt Johnson, USA 2026, 106 min.
- 09:30–13:00 – Frymark Bydgoski, czyli targ produktów regionalnych i ekologicznych przy ulicy Gdańskiej 47A.
- 10:30 – Święto Kolejarza przy ulicy Unii Lubelskiej 4D. O 10:30 oficjalne rozpoczęcie uroczystości Mszą Świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. W programie m.in. przemarsz w rytm Orkiestry Dętej z Placu Piastowskiego do Technikum Kolejowego (ok. 1,5 godziny po rozpoczęciu Mszy), złożenie wieńców pod pomnikiem – pod dawną Dyrekcją Kolei – ul. Dworcowa, Drzwi Otwarte Izby Tradycji Kolei SMKB (12-17) – bezpośredniej kontynuacji Ośrodka Muzealnego Bydgoskiego Węzła Kolejowego oraz poczęstunek – kawa i ciasto dla gości.
- 12:00–13:30 – „Impro Bajki” w Teatrze Kameralnym. Bilety do kupienia TUTAJ.
- 12:00–14:30 – warsztaty MajsterLAB dla dzieci w wieku 7–10 lat w Młynach Rothera. Na zajęciach uczestnicy zbudują własne skarbonki i porozmawiają o świecie finansjery. Obowiązuje rezerwacja TUTAJ.
- 13:15–15:15 – mecz koszykówki kobiet MUKS Bydgoszcz – Port Gdynia GAK. Miejsce: SP 60, ul. Glinki 117.
- 15:00 i 18:00 – spektakl muzyczny „Pod włoskim niebem” w Adrii Teatr. Zagrane zostaną włoskie przeboje, m.in. „Felicità”, „Sara Perché Ti Amo” czy „Bella Ciao”.
- 19:30 – mecz piłkarski Zawisza Bydgoszcz – Podhale Nowy Targ na stadionie Zawiszy.
- Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy:
- 12.00 – Fundacja Pszczelarium – Świąteczne Animacje dla dzieci,
- 13.00 – Święty Mikołaj na scenie,
- 14.00 – Warsztaty tworzenia podłaźniczek – jak nasze prababcie ozdabiały domostawa na święta. Piernikarnia Starotoruńska,
- 15.00 – Zespół Harmonia,
- 16.00 – Zespół Śpiewaczy Appassionata z Torunia,
- 17.00 – Występ Anny Gawryszewskiej i Krzysztofa Bartosika,
- 18.30 – MDK – Grupa ZET,
- 20.00 – Zuzanna Kubacka z Zespołem,
- 21.00 – Rochevs Music.
- 12:00–14:00 – spotkanie „RegeneracJA jesienna na wystawie Tajemnice codzienności…” w Muzeum Etnograficznym.
- 15:00 i 18:15 – spektakl „Erotic-Zdrój, czyli sanatorium nie wybacza” w CKK Jordanki. Wystąpią m.in. Emilia Komarnicka, Bogdan Kalus czy Beata Olga Kowalska. Bilety do kupienia TUTAJ.
- 17:00 – koncert „Szlagierowe Marzenia” w Auli UMK (ul. Gagarina 11). Wystąpią m.in.: Pyjter i Verka, Marta Haba, Dynamic, Mateusz Troll i Przyjaciele, Duet Karo, Arkadia Band oraz Dawid Bieniasz. Bilety TUTAJ.
- 12:00 – koncert fortepianowy „Fortepian mówi pierwszy” – Michał Basista w Centrum Kultury Teatr. Bilety TUTAJ.
- 15:00 – Koncert Cecyliański, wystąpią: Wiktoria Derenda (mezzosopran), Wanda Gęsikowska (skrzypce), Marcin Kortas (trąbka), Marcin Kopczyński (organy) i chóry Pro Arte, Primo oraz Halka. Miejsce: kościół pw. św. Józefa.
- 12:00 – spotkanie „Dzieje sztuki w zarysie: Akademizm i realizm – od wspaniałości do przyziemności” w Zbiorach Sztuki przy ulicy Zamczej 10/12.