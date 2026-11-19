Reprezentacja Polski tenisistek rozpocznie w piątek we Włocławku rywalizację ze Szwecją o miejsce w przyszłorocznych kwalifikacjach Billie Jean King Cup. Biało-Czerwone wystąpią bez kilku czołowych zawodniczek. Najwyżej sklasyfikowaną tenisistką w kadrze Dawida Celta będzie Martyna Kubka.

Spotkanie zostanie rozegrane na korcie przygotowanym w Hali Mistrzów. W polskim składzie zabraknie Igi Świątek, Magdy Linette, Magdaleny Fręch, Mai Chwalińskiej i Katarzyny Kawy. Kapitan Dawid Celt podkreśla jednak, że o wyniku ma zdecydować siła całej drużyny, a nie jedna liderka.



Najważniejszą rolę może odegrać Martyna Kubka, obecnie najwyżej notowana z Polek powołanych na to spotkanie. Ma za sobą najlepszy sezon w karierze, w którym osiągnęła najwyższe miejsca w rankingu i zadebiutowała w seniorskich kwalifikacjach US Open.



W kadrze znalazły się także Gina Feistel, Weronika Falkowska i Linda Klimovicova. Feistel została powołana jako ostatnia. Urodzona w Niemczech zawodniczka jest córką Magdaleny Feistel, reprezentantki Polski m.in. podczas igrzysk olimpijskich w 1992 roku.



W piątek rywalizacja rozpocznie się o godz. 17:00. Najpierw Gina Feistel zmierzy się z Kajsą Rinaldo Persson, a następnie Martyna Kubka zagra z Caijsą Hennemann.



Sobotnie spotkania otworzy debel. Weronika Falkowska i Martyna Kubka mają zagrać przeciwko parze Caijsa Hennemann/Lisa Zaar. Później zaplanowano jeszcze dwa mecze singlowe.



Piątek, 20 listopada:

Gina Feistel – Kajsa Rinaldo Persson

Martyna Kubka – Caijsa Hennemann



Sobota, 21 listopada:

Weronika Falkowska/Martyna Kubka – Caijsa Hennemann/Lisa Zaar

Martyna Kubka – Kajsa Rinaldo Persson

Gina Feistel – Caijsa Hennemann