Biało-Czerwoni znakomicie zakończyli mistrzostwa świata osób z niepełnosprawnością w paratenisie stołowym. W Pattayi po złote medale w singlu sięgnęli Natalia Partyka, Rafał Czuper i Maciej Makajew. Polska reprezentacja zakończyła zawody z dorobkiem ośmiu krążków.

Najwięcej emocji przyniósł finał Natalii Partyki w klasie 10. Polka pokonała reprezentantkę Tajwanu Shiau Wen Tian 3:2. Po dwóch wygranych setach rywalka doprowadziła do remisu, ale w decydującej partii Partyka zwyciężyła 11:5.



Bardziej jednostronny przebieg miał finał Rafała Czupera w klasie 2. Polak wygrał z Hiszpanem Danielem Rodríguezem 3:0, kończąc turniej bez straty seta w meczu o złoto.



Pierwszy w karierze tytuł mistrza świata wywalczył Maciej Makajew. W finale klasy 11 pokonał Chena Po Yena z Tajwanu 3:2, a wcześniej wyeliminował rozstawionego z numerem drugim Australijczyka Samuela von Einema.



Polacy zakończyli mistrzostwa z ośmioma medalami. Oprócz trzech złotych zdobyli cztery brązowe w singlu – za sprawą Karoliny Pęk, Doroty Bucław, Patryka Chojnowskiego i Piotra Grudnia – oraz jeden w mikście, który wywalczyli Grudzień i Pęk.



Finały z udziałem Polaków:

Natalia Partyka – Shiau Wen Tian 3:2 (12:10, 11:6, 8:11, 9:11, 11:5)

Rafał Czuper – Daniel Rodríguez 3:0 (12:10, 11:3, 12:10)

Maciej Makajew – Chen Po Yen 3:2 (11:6, 6:11, 11:7, 9:11, 11:9)