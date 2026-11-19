Jeden z pracowników poczty w Tucholi poinformował służby o tym, że w skrzynce pocztowej znalazł podejrzaną przesyłkę. Mogła ona sugerować, że w środku jest materiał biologiczny. Zarządzono więc ewakuację 17 osób z budynku.

- Została podjęta decyzja o zadysponowaniu jednostek chemicznych z Bydgoszczy i Torunia w celu podjęcia próby identyfikacji podejrzanej paczki - informuje starszy kapitan Grzegorz Polok z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi.



Okazało się jednak, że zawartość przesyłki stanowiło niegroźne urządzenie do pomiaru poziomu cukru. Zostało ono zutylizowane przez pracowników sanepidu.