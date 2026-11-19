Jest decyzja środowiskowa dla rozbudowy drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń–Łysomice. Inwestycja obejmie budowę drugiej jezdni i przebudowę skrzyżowań. Przetarg na roboty budowlane zaplanowano na 2028 rok.

Rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń–Łysomice coraz bliżej. Uzyskano decyzję środowiskową dla inwestycji, która ma poprawić przepustowość trasy i zwiększyć bezpieczeństwo kierowców podróżujących w kierunku Gdańska.



Do realizacji wybrano wariant 3, zakładający rozbudowę 3,7-kilometrowego odcinka drogi do przekroju dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (2x2). Nowa jezdnia powstanie po zachodniej stronie obecnej trasy, w kierunku Torunia.



Ważnym elementem inwestycji będzie również budowa dwupoziomowego węzła w Łysomicach, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z drogą wojewódzką nr 552.



Przetarg na roboty budowlane planowany jest na 2028 rok. Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma zostać zrealizowana do 2030 roku.