Koleje Dolnośląskie rozstrzygnęły przetarg na dostawę elektrycznych pociągów z napędem alternatywnym. Pierwsze dwa składy z ogniwami wodorowymi, zostaną dostarczone przez firmę PESA Bydgoszcz za 30 miesięcy. Po ich dostarczeniu przez rok będą testowane. Po testach mogą wejść na stałe do floty KD.

O rozstrzygnięciu przetargu przez samorządową spółkę, poinformował w komunikacie prasowym jej rzecznik Bartłomiej Rodak. Jak wyjaśnił, Koleje Dolnośląskie przeprowadziły postępowanie w formule partnerstwa innowacyjnego. Chodziło o pozyskanie pojazdów z alternatywnymi źródłami napędu.



Taka procedura, której proces opiera się na współpracy, prowadzi do wyprodukowania prototypowych pojazdów. Założeniem było to, aby pociąg był elektryczny, ale też posiadał napęd alternatywny, kiedy zachodzi potrzeba jeżdżenia po trasach bez sieci trakcyjnej. Taki napęd, zgodnie z oczekiwaniami dolnośląskich kolejarzy, powinien być bezemisyjny.



Do postępowania przystąpiły trzy firmy: PESA Bydgoszcz, Škoda Transportation i Siemens Mobility. Czwarty oferent, turecki producent Bozankaya został odrzucony ze względu na przepisy Unii Europejskiej.



PESA Bydgoszcz wygrała przetarg



Koleje Dolnośląskie wybrały propozycję bydgoskiego producenta, który dostarczy pociągi w ciągu 30 miesięcy. Jak poinformowano, zakończenie tego etapu rozpocznie kolejny, czyli roczne testy na dolnośląskich torach. Gdy ten etap się zakończy, Koleje Dolnośląskie będą miały możliwość zamówić więcej tego typu pojazdów do łącznej liczby 16 sztuk.



- Najpierw Dolny Śląsk powołał jako pierwszy spółkę kolejową od podstaw. Później sami zaczęliśmy rewitalizować linie kolejowe z budżetu województwa. Teraz czas na kolejny kamień milowy: od 2029 roku po naszym regionie pojadą pociągi napędzane wodorem - powiedział wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.



„Napęd bateryjny to przyszłość”



Pracownicy spółki zapewnili, że nie przestają interesować się pozostałymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku.



- Cała zjednoczona Europa szuka rozwiązania, które połączy aktualne wyzwania zeroemisyjne wraz z brakiem elektryfikacji każdej linii kolejowej. Napęd bateryjny to przyszłość, którą i my będziemy chcieli w najbliższych latach szerzej zastosować na dolnośląskich torach - powiedział prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski.



Koleje Dolnośląskie to samorządowy przewoźnik. W 2025 roku przewiózł 25 milionów pasażerów, a w obecnym zbliża się do blisko 30 milionów. Pociągami Kolei Dolnośląskich pasażerowie mogą podróżować po czterech województwach oraz do Niemiec i Czech.