Zwiedzanie świata to ich sposób na życie - podróżnicy z całej Polski w miejskiej bibliotece w Świeciu opowiadają o swoich wyprawach. Trwa 10. edycja Festiwalu Podróżników „Piąty Ocean”.

W programie festiwalu jest 25 wydarzeń, a jego hasło brzmi „Podróżować to żyć”.



- Nieustannie staramy się inspirować uczestników festiwalu - mówi Tomasz Pasiek, dyrektor wydarzenia. - Pokazujemy różne oblicza świata, różne sposoby na podróżowanie - dodaje.



Wśród gości jest Zbigniew Cieszek, który współorganizował akcję budowy studni w Kenii.

Katarzyna Urban zwiedziła Madagaskar.



- Jako Polska Fundacja dla Afryki pomagamy od 12 lat na Madagaskarze. Zbudowaliśmy drugi co do wielkości szpital na wyspie. Dożywiamy 1800 dzieci codziennie - na wysypiskach, w kamieniołomach. Nie widziałam na Madagaskarze tego raju, który znamy z popkultury. W rzeczywistości to taki raj, w którym dzieci umierają z głodu - mówi podróżniczka.



Wydarzenia trwa do niedzieli, 22 listopada.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.