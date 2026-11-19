Policjanci z Torunia szukali mężczyzny, który powinien być w więzieniu za przestępstwa narkotykowe, ale się nie stawił.

Funkcjonariusze zajrzeli do jego domu pod Toruniem, a potem do piwnicy. Tam stała zamrażarka.



- Po otwarciu jej klapy zobaczyli siedzącego wewnątrz mężczyznę - relacjonuje młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej policji. - Okazał się nim 39-latek poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - dodaje.



Po zatrzymaniu mężczyzna jeszcze tego samego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie orzeczoną karę.