Akcja „Grudziądz to nie brudnopis” to walka z nielegalnym graffiti i mową nienawiści, pojawiającą się na ścianach i murach budynków.
Dla osadzonych praca to forma resocjalizacji.
- Dla osób pozbawionych wolności udział w pracach porządkowych stanowi ważny element procesu resocjalizacji, kształtując poczucie odpowiedzialności, ucząc współpracy i dając możliwość realnego zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności - czytamy na facebookowym profilu Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.
W Grudziądzu można malować po ścianach legalnie
- Rozpoczęliśmy usuwanie nielegalnych malunków w marcu, do zamalowania były 2183 metry kwadratowe. Udało się dzięki osadzonym, którzy dobrowolnie uczestniczą w tym programie - mówi wiceprezydent Grudziądza, Tomasz Smolarek.