Przeładowany bus rzucił się w oczy chełmińskim policjantom. Kiedy przyjrzeli się ładunkowi, odkryli że nie został nawet odpowiednio zabezpieczony.
47-letni kierowca załadował na pakę 3 tony za dużo.
- Mężczyzna otrzymał dwa mandaty: 1000 złotych za przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdu oraz 500 złotych za niezabezpieczenie ładunku. Policjanci zakazali mu dalszej jazdy i nakazali przeładowanie pelletu - informują chełmińscy policjanci.
- Kontrola była częścią ogólnopolskiej i międzynarodowej akcji kontrolno-prewencyjnej „Truck & Bus”, prowadzonej od 16 do 22 listopada 2026 roku na drogach całego kraju.
- Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawdzanie pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób i towarów.