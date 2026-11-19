Przeładowany bus rzucił się w oczy chełmińskim policjantom. Kiedy przyjrzeli się ładunkowi, odkryli że nie został nawet odpowiednio zabezpieczony.

47-letni kierowca załadował na pakę 3 tony za dużo.



- Mężczyzna otrzymał dwa mandaty: 1000 złotych za przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdu oraz 500 złotych za niezabezpieczenie ładunku. Policjanci zakazali mu dalszej jazdy i nakazali przeładowanie pelletu - informują chełmińscy policjanci.

