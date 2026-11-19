Około godz. 5.30 przestały grzać kaloryfery w lokalach podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

- Kilka godzin można wytrzymać, potem będzie problem. Będziemy grzać klimatyzacją w razie czego - mówi jedna z mieszkanek.



- Jeden dzień przeżyjemy. Niech tylko zrobią dobrze - zastrzega Inowrocławianin.



W Inowrocławiu trwa naprawa awarii ciepłowniczej. Od godziny 5.30 wszystkie kaloryfery w mieście podłączone do miejskiej sieci są zimne.



- Mieliśmy awarię na głównym kolektorze zasilającym i żeby ją usunąć, trzeba było wyłaczyć ciepłownię, wszystkie kotły. Podjęliśmy decyzję, żeby przeprowadzić prace teraz, kiedy mamy jeszcze dodatnie temperatury - mówi Ireneusz Stachowiak prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu.



AKTUALIZACJA: Ciepło wróciło przed godz. 12.