21 i 22 listopada Bydgoszcz będzie gospodarzem drugiej edycji ogólnopolskiego hackathonu, podczas którego programiści i eksperci technologiczni przez 24 godziny będą pracować nad rozwiązaniami dla państwa. Rejestracja już trwa.
Jak sztuczna inteligencja może pomóc w wykrywaniu zagrożeń związanych z inwestycjami publicznymi? Czy nowe technologie ułatwią analizę danych o kryptowalutach i pomogą przyszłym rodzicom w załatwianiu formalności? Między innymi z takimi problemami zmierzą się uczestnicy HackNation 2026.
24 godziny na rozwiązania, które mogą zmienić działanie urzędów
HackNation wraca do Bydgoszczy. Wydarzenie zaplanowane na 21–22 listopada 2026 roku połączy programistów, specjalistów nowych technologii, ekspertów i przedstawicieli administracji publicznej. Zadanie uczestników będzie konkretne: w ciągu 24 godzin opracować rozwiązania odpowiadające na rzeczywiste problemy zgłoszone przez instytucje państwowe.
W tegorocznej edycji przygotowano 15 wyzwań, za którymi stoi 14 partnerów. Nie chodzi przy tym wyłącznie o stworzenie interesujących koncepcji czy zaprezentowanie technologicznych możliwości. HackNation ma charakter hackathonu wdrożeniowego, dlatego szczególne znaczenie będą miały projekty, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane w praktyce przez administrację publiczną.
- Wydarzenie organizują Ministerstwo Cyfryzacji, Departament GovTech Polska oraz Miasto Bydgoszcz.
- Inicjatywa ma wspierać cyfryzację państwa, rozwijać współpracę sektora publicznego z branżą technologiczną i angażować specjalistów w rozwiązywanie problemów, które dotyczą funkcjonowania instytucji oraz codziennego życia obywateli.
Sztuczna inteligencja, kryptowaluty i wsparcie dla przyszłych rodziców
Tegoroczna lista zadań pokazuje, jak różnorodne problemy administracji mogą stać się punktem wyjścia do technologicznych innowacji. Wśród 15 wyzwań znalazły się zarówno zagadnienia związane z analizą danych i bezpieczeństwem, jak i projekty dotyczące dostępności usług publicznych.
Jednym z nich jest „Risk Miner”, zgłoszony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zadanie zakłada wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz analizy danych do identyfikowania zagrożeń i przewidywania problemów, które mogą pojawić się podczas realizacji inwestycji publicznych. Takie narzędzie mogłoby wspierać instytucje w rozpoznawaniu ryzyka i sprawniejszym reagowaniu na potencjalne trudności.
Kolejne wyzwanie przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa, działająca w strukturach Ministerstwa Finansów. „Osintowy łapacz cyfrowych śladów” dotyczy wykorzystania nowoczesnych technologii do analizy danych związanych z kryptowalutami. To zadanie pokazuje, że kompetencje programistów i analityków mogą znaleźć zastosowanie również w obszarze pracy z informacjami pochodzącymi z otwartych źródeł.
Z kolei Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje stworzenie „Przewodnika przyszłej mamy”. Celem projektu jest opracowanie intuicyjnej aplikacji, która pomoże przyszłym i świeżo upieczonym rodzicom odnaleźć się w systemie świadczeń, uprawnień i formalności związanych z rodzicielstwem.
To właśnie takie zadania pokazują, że cyfryzacja administracji nie musi oznaczać wyłącznie skomplikowanych systemów informatycznych. Może również przekładać się na prostszy dostęp do informacji, mniej problemów z formalnościami i sprawniejszą obsługę obywateli.
Nie tylko programowanie. Uczestnicy otrzymają wsparcie ekspertów
- HackNation stawia na współpracę osób o różnych kompetencjach.
- Uczestnicy będą tworzyć interdyscyplinarne zespoły, łącząc umiejętności programistyczne, analityczne, projektowe i branżowe.
- Przez całą dobę pracy nad projektami będą mogli korzystać ze wsparcia mentorów. Wśród nich znajdą się eksperci technologiczni, specjaliści od cyberbezpieczeństwa, prawa i biznesu, a także przedstawiciele instytucji, które zgłosiły poszczególne wyzwania.
Pierwsza edycja przyciągnęła 1500 uczestników. Powstało 437 projektów
Pierwsza edycja, zorganizowana w 2025 roku w Bydgoszczy, zgromadziła 1500 uczestników. Przez 24 godziny pracowali oni nad 16 problemami zgłoszonymi przez administrację publiczną i spółki Skarbu Państwa. Efektem było 437 projektów. Spośród nich wyłoniono 16 zwycięskich zespołów. Każdy otrzymał nagrodę w wysokości 25 tys. zł oraz możliwość kontynuowania współpracy z instytucją odpowiedzialną za dane wyzwanie.
Projekty dotyczyły między innymi bezpieczeństwa publicznego, cyberbezpieczeństwa, analizy danych, cyfryzacji usług i usprawniania procesów administracyjnych.
Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazł się „Cyfrowy nieśmiertelnik”, przygotowany dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Projekt zakładał stworzenie narzędzia zwiększającego bezpieczeństwo strażaków poprzez monitorowanie ich lokalizacji podczas akcji ratowniczych, także w miejscach, w których nie ma dostępu do sygnału GPS.
Innym wyróżnionym pomysłem były „Scenariusze jutra” dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To rozwiązanie wykorzystujące analizę danych i sztuczną inteligencję do prognozowania możliwych wydarzeń oraz trendów w polityce międzynarodowej.
Właśnie możliwość przejścia od konkursowego prototypu do dalszych prac nad rozwiązaniem stanowi jeden z najważniejszych elementów formuły HackNation.
HackNation 2026. Jak się zapisać?
Druga edycja wydarzenia odbędzie się 21–22 listopada 2026 roku w Bydgoszczy. Rejestracja uczestników jest już otwarta i prowadzona za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.hacknation.pl.