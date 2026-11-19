21 i 22 listopada Bydgoszcz będzie gospodarzem drugiej edycji ogólnopolskiego hackathonu, podczas którego programiści i eksperci technologiczni przez 24 godziny będą pracować nad rozwiązaniami dla państwa. Rejestracja już trwa.

Jak sztuczna inteligencja może pomóc w wykrywaniu zagrożeń związanych z inwestycjami publicznymi? Czy nowe technologie ułatwią analizę danych o kryptowalutach i pomogą przyszłym rodzicom w załatwianiu formalności? Między innymi z takimi problemami zmierzą się uczestnicy HackNation 2026.



24 godziny na rozwiązania, które mogą zmienić działanie urzędów



HackNation wraca do Bydgoszczy. Wydarzenie zaplanowane na 21–22 listopada 2026 roku połączy programistów, specjalistów nowych technologii, ekspertów i przedstawicieli administracji publicznej. Zadanie uczestników będzie konkretne: w ciągu 24 godzin opracować rozwiązania odpowiadające na rzeczywiste problemy zgłoszone przez instytucje państwowe.



W tegorocznej edycji przygotowano 15 wyzwań, za którymi stoi 14 partnerów. Nie chodzi przy tym wyłącznie o stworzenie interesujących koncepcji czy zaprezentowanie technologicznych możliwości. HackNation ma charakter hackathonu wdrożeniowego, dlatego szczególne znaczenie będą miały projekty, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane w praktyce przez administrację publiczną.



Wydarzenie organizują Ministerstwo Cyfryzacji, Departament GovTech Polska oraz Miasto Bydgoszcz.

Inicjatywa ma wspierać cyfryzację państwa, rozwijać współpracę sektora publicznego z branżą technologiczną i angażować specjalistów w rozwiązywanie problemów, które dotyczą funkcjonowania instytucji oraz codziennego życia obywateli.

Sztuczna inteligencja, kryptowaluty i wsparcie dla przyszłych rodziców



Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

wykorzystanie sztucznej inteligencji

do identyfikowania zagrożeń i przewidywania problemów

Krajowa Administracja Skarbowa

wykorzystania nowoczesnych technologii do analizy danych związanych z kryptowalutami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

odnaleźć się w systemie świadczeń

Nie tylko programowanie. Uczestnicy otrzymają wsparcie ekspertów



HackNation stawia na współpracę osób o różnych kompetencjach.

Uczestnicy będą tworzyć interdyscyplinarne zespoły, łącząc umiejętności programistyczne, analityczne, projektowe i branżowe.

Przez całą dobę pracy nad projektami będą mogli korzystać ze wsparcia mentorów. Wśród nich znajdą się eksperci technologiczni, specjaliści od cyberbezpieczeństwa, prawa i biznesu, a także przedstawiciele instytucji, które zgłosiły poszczególne wyzwania.

prelekcje

spotkania z ekspertami

Pierwsza edycja przyciągnęła 1500 uczestników. Powstało 437 projektów



437 projektów

16 zwycięskich zespołów

25 tys. zł

„Cyfrowy nieśmiertelnik”

dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

„Scenariusze jutra” dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych

HackNation 2026. Jak się zapisać?

