Policjanci z Torunia szukali mężczyzny, który powinien być w więzieniu za przestępstwa narkotykowe, ale się nie stawił.
Podstawówki w Pęperzynie i Jastrzębcu mają zostać zlikwidowane, a w szkole w Zakrzewku będą się uczyć tylko najmłodsze dzieci. Plany samorządowców…
Przeładowany bus rzucił się w oczy chełmińskim policjantom. Kiedy przyjrzeli się ładunkowi, odkryli że nie został nawet odpowiednio zabezpieczony.
23-latka z powiatu chełmińskiego zatrzymali policjanci z Radziejowa.
Około godz. 5.30 przestały grzać kaloryfery w lokalach podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Jedni skaczą z pociągu, inni siadają na stopniu, jeszcze inni proszą o pomoc rodzinę. Tak wygląda rzeczywistość pasażerów, którzy wysiadają i wsiadają…
Do wypadku doszło w Milewie w powiecie świeckim, między węzami Warlubie i Kopytkowo autostrady A1.
- Bydgoszcz leży zbyt blisko potencjalnego wroga, między innymi dlatego wypadła z listy miast, w których mogłaby powstać amerykańska baza wojskowa - mówił…
U osób zatrzymanych w Kujawsko-Pomorskiem śledczy znaleźli pliki z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich, przedstawiające seksualne wykorzystywanie…
Do zdarzenia doszło w okolicy wjazdu na Most Kazimierza Wielkiego.
Do inspekcji pracy w tym roku zgłoszono 101 wypadków, a w tym samym okresie ubiegłego roku 126. Zatem mamy spadek o jedną czwartą.
Każde pozwolenie na broń można cofnąć, np. wtedy, kiedy właściciel usłyszy wyrok za przestępstwo - mówi zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych…