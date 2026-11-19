U osób zatrzymanych w Kujawsko-Pomorskiem śledczy znaleźli pliki z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich, przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci i treści z udziałem zwierząt. Mieli je przesyłać dalej i udostępniać w internecie.

Mieszkańców regionu zatrzymano w ramach operacji „INFERNO” prowadzonej w całym kraju.

prowadzonej w całym kraju. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, we współpracy z prokuraturą, przeprowadzili działania wymierzone w przestępczość internetową o charakterze pedofilskim.

W ogólnopolskiej akcji wzięło udział 80 prokuratur .

. Wszczęto dotąd ponad 100 postępowań przygotowawczych.

Siedem osób stanęło przed prokuratorami w Bydgoszczy i Inowrocławiu



zarzuty

pliki z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich

przetworzone cyfrowo treści

posługiwaniem się zwierzęciem

Bydgoszczy, Białych Błotach i Inowrocławiu

Toruńska prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom.





W ramach operacji „INFERNO” zatrzymano 123 osoby: Polaków, jednego Białorusina i jednego Ukraińca.



- W całym kraju w ramach operacji „INFERNO” przeprowadzono niemal 170 przeszukań i zatrzymano 123 osoby. Sąd wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu wobec 31 osób. W trakcie operacji zabezpieczono ponad tysiąc urządzeń - sprzęt teleinformatyczny i nośniki danych, na których po wstępnej analizie ujawniono ponad 2,8 mln plików z materiałami, przedstawiającymi seksualne wykorzystanie małoletnich - informują funkcjonariusze CBZC.

Osoby zatrzymane to mężczyźni – obywatele Polski oraz dwaj obcokrajowcy (obywatel Ukrainy i Białorusi) w wieku od 18 do 73 lat.



Co grozi za rozpowszechnianie lub prezentowanie treści pornograficznych?

Za przestępstwo rozpowszechniania lub prezentowania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, a także treści związanych z posługiwaniem się zwierzęciem grozi kara od 2 do 15 lat więzienia. Taka sama kara grozi za posiadanie takich treści w celu ich rozpowszechnienia

Czyny polegające na przechowywaniu lub uzyskaniu dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego zagrożone są karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Karalne jest także posiadanie treści pornograficznych przedstawiających przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej – przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.





W akcji wzięły udział m.in. trzy prokuratury rejonowe, współpracujące z bydgoskim Zarządem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.- Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym dowodów cyfrowych, funkcjonariusze zatrzymali na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy siedmiu mężczyzn. Czterech z nich doprowadzono do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe, dwóch do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ, a jednego do Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu - mówi Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.Zatrzymani usłyszeli. Śledczy znaleźli na ich komputerach, dyskach i laptopach, pliki przedstawiającezwiązane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci oraz pliki pornograficzne związane z. Mieli udostępniać te pliki innym użytkownikom i rozpowszechniać w internecie.- Wobec jednego z podejrzanych – z uwagi na grożącą mu surową karę pozbawienia wolności oraz obawę matactwa – prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wniosek. W stosunku do pozostałych podejrzanych prokuratorzy zastosowali wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji, poręczeń majątkowych oraz zakazów opuszczania kraju - informuje Agnieszka Adamska-Okońska.W domach podejrzanych wzabezpieczono nosiki danych, które przeanalizują biegli z zakresu informatyki śledczej.- Materiały z przeprowadzonych czynności przekazane zostały do Prokuratury Okręgowej w Toruniu, gdzie podejrzanym przedstawiano m. in. zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich z prezentowaniem przemocy oraz treści pornograficznych z posługiwaniem się zwierzęciem oraz posiadania treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich. Przesłuchano ich w charakterze podejrzanych i zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym - informuje prok. Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.