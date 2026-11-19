Jedni skaczą z pociągu, inni siadają na stopniu, jeszcze inni proszą o pomoc rodzinę. Tak wygląda rzeczywistość pasażerów, którzy wysiadają i wsiadają na dworcu kolejowym w Wąbrzeźnie. W nowych pociągach wysuwany stopień jest na wysokości 60 centymetrów.

Utrudnienia na dworcu kolejowym w Wąbrzeźnie. Trzeba się wspinać do pociągów



Zdarza się, że ktoś zostaje na stacji, bo nie był w stanie dostać się do pociągu.



- Trzeba się wspinać do tych pociągów, a wychodząc - skakać - mówi jednak z pasażerek.



- Niedawno kobieta, sprawna osoba, ale nie znająca realiów peronu i nie zdająca sobie sprawy, że to jest aż tak wysoko, wysiadając po prostu upadła - opisuje Przewodnicząca Wąbrzeskiej Rady Seniorów, Barbara Marchlewska. - Na szczęście, poza stłuczonymi kolanami, nic jej się nie stało. Kiedy z koleżanką jeździłyśmy na rehabilitację do Torunia, przy wysiadaniu siadała pupą na schodek i spuszczała nogi na peron, wtedy dopiero była w stanie wysiąść. Mamy opanowane też wysiadanie na kolanach. A jeden z kolegów z Rady Seniorów jeździ z takim składanym stołeczkiem, po którym wspina się, by wejść do pociągu - dodaje.



Polskie Linie Kolejowe: Będzie remont na dworcu kolejowym w Wąbrzeźnie



Przemysław Zieliński z Polskich Linii Kolejowych SA podkreśla, że PLK zdają sobie sprawę, że remont jest potrzebny.



- Mamy gotowy wstępny projekt przebudowy oraz zabezpieczone środki na jego realizację. Zakładamy między innymi budowę nowego peronu o podwyższonej wysokości, co zapewni podróżnym większy komfort i dostępność podczas wsiadania i wysiadania z pociągów. Szacujemy, że od momentu przekazania tych środków do zakończenia inwestycji minie około 12 miesięcy. Okres ten może się wydłużyć ze względu na konieczność pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych - informuje Przemysław Zieliński.



Więcej o sprawie w audycji „Popołudnie z reportażem” w czwartek o godz. 16.30.