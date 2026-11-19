Jarmarki Bożonarodzeniowe, m.in. w Bydgoszczy i Toruniu, rozpoczną się w najbliższy piątek. Władze grodu Kopernika ogłosiły wzmocnienie środków bezpieczeństwa na terenie Zespołu Staromiejskiego.

To oznacza, że będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, zakaz lotów dronami w wybrane dni oraz ograniczenia dotyczące ruchu pojazdów.



- Pojawią się też dodatkowe zapory - mówi rzecznik toruńskiego magistratu Marcin Centkowski. - Ustawione zostaną przy ulicy Chełmińskiej, Ducha Świętego, Żeglarskiej, Szczytnej, Łaziennej, Mostowej, Podmurnej, Małe Garbary, Wielkie Garbary, Strumykowej, na Rynku Nowomiejskim oraz przy wlocie przy ulicy Królowej Jadwigi - tłumaczy.



- Dla wygody i bezpieczeństwa odwiedzających wyznaczono sześć głównych ciągów wejściowych i wyjściowych, które będą prowadziły na teren jarmarku od strony ulic Panny Marii, Chełmińskiej, Żeglarskiej, Szerokiej, Różanej oraz Szewskiej - dodaje Marcin Centkowski.



Jako dodatkowe zabezpieczenia brane są pod uwagę słupki antyterrorystyczne i chowane oraz elementy małej architektury (np. donice).