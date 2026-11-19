Do inspekcji pracy w tym roku zgłoszono 101 wypadków, a w tym samym okresie ubiegłego roku 126. Zatem mamy spadek o jedną czwartą.

Grzegorz Meler, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy mówił podczas środowej gali podsumowującej działalność prewencyjną bydgoskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy, że największe ryzyko istnieje w sektorach budowlanym i przemysłowym.



- To prace na wysokości, rusztowaniach, w wykopach - tam występują największe zagrożenia - mówi Grzegorz Meler. - Staramy się, żeby było lepiej, chcemy doprowadzić do sytuacji, w której w ogóle nie będzie wypadków przy pracy - dodaje.



Procedury to jedno, drugie to świadomość pracodawców i pracowników. Ta jest coraz większa i to przynosi efekty. - Nieraz drobne zmiany organizacyjne potrafią dużo zmienić - mówi Danuta Kalinowska, pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.