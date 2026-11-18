Każde pozwolenie na broń można cofnąć, np. wtedy, kiedy właściciel usłyszy wyrok za przestępstwo - mówi zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji podinspektor Tomasz Gołdyn.

- Każdy, kto jest karany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe takiego pozwolenia musi być pozbawiony. Jeżeli stan zdrowia nie pozwala to my, jako organ policji możemy kierować osoby na takie badania, w przypadku wystąpienia wątpliwości - tłumaczy.





Według stanu na koniec 2025 roku mieszkańcy regionu mają ponad 42 tysiące sztuk broni.

Mówi podinspektor Tomasz Gołdyn.W regionie były przypadki odbierania pozwolenia osobom stwarzającym zagrożenie. Pozwolenie cofnięto np., gdy osoba, która dostała broń do ochrony nie przedstawiła orzeczenia lekarskiego po pięciu latach.- Jeżeli ktoś zrezygnuje z członkostwa w Polskim Związku Łowieckim czy Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, przestanie być członkiem stowarzyszenia kolekcjonerskiego to są podstawy do odebrania takiego pozwolenia - mówi Tomasz Gołdyn. - Przykładowo nietrzeźwy kierujący, który zostanie przez sąd skazany na karę, nawet grzywny, a jest posiadaczem pozwolenia na broń to w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostanie tego pozwolenia pozbawiony.Mówi podinspektor Tomasz Gołdyn.Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że Polska nie wdrożyła mechanizmów pozwalających skutecznie weryfikować spełnianie wymagań przez wszystkich posiadaczy broni. Obowiązek badania co pięć lat dotyczy tylko posiadaczy broni do ochrony. NIK zauważa, że policja nie dysponuje zautomatyzowanymi mechanizmami pozwalającymi sprawdzać czy dana osoba nie utraciła podstawy do posiadania broni, np. nie przestała być członkiem klubu w przypadku broni sportowej. Analiza NIK ujawniła też brak automatycznego przepływu danych o śmierci posiadacza broni, w związku z czym broń po zmarłych może być poza kontrolą państwa przez dekady.Najwięcej myśliwi - ponad 20 tysięcy. Do celów sportowych zarejestrowano ponad 13 tysięcy sztuk broni, kolekcjonerskich - ponad 6 tysięcy, do ochrony ponad 2 tysiące, w celach pamiątkowych - 99 oraz 169 do celów szkoleniowych i 4 do rekonstrukcji historycznych.