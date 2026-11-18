W Inowrocławiu ruszyła przedświąteczna zbiórka dla zwierząt z tamtejszego schroniska. Hasło akcji to „Wspomóż psiaka i kociaka”. W zbiórkę włączyły się już szkoły i przedszkola, między innymi Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocińskiego.

- Najczęściej uczniowie przynoszą karmę, legowiska, zabawki, także wszystko, czego potrzebują zwierzęta w schronisku - mówi Anna Koszałka, koordynator szkolnego koła wolontariatu.



O potrzebach inowrocławskiego schroniska informuje jego kierowniczka Dominika Maciejewska. - Dla psiaków potrzebujemy koców, ręczników, poszewek na pościel, poduszek, a dla kotów - drapaków. Przydadzą się również dobrej jakości karma sucha i mokra, zabawki oraz przysmaki - to wszystko jest u nas bardzo wykorzystywane.



Obecnie w inowrocławskim schronisku dla zwierząt przebywa 136 psów i 53 koty. Zbiórka trwa do 17 grudnia.