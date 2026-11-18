Podczas wizyty w Jarosławiu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie podkreślił potrzebę odtworzenia Wyższej Szkoły Artylerii w Toruniu. Jak zaznaczył, dynamiczny rozwój wojsk rakietowych i artylerii wymaga odpowiednio przygotowanych kadr oficerskich.

O planach mówił w obecności szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.



- Przez lata nie mieliśmy tej szkoły, dzisiaj rozwój tego rodzaju działalności operacyjnej, rozwój artylerii, wojsk rakietowych następuje w bardzo dynamiczny sposób - podkreśla. - Potrzebujemy oficerów, potrzebujemy najlepiej przygotowany żołnierzy - dodaje szef MON.



Oprócz Wyższej Szkoły Artylerii w Toruniu powstanie też Podoficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii.



Władysław Kosiniak-Kamysz przebywał w Jarosławiu w związku z przekazaniem nowo wybudowanych budynków 14. Dywizjonowi Artylerii Samobieżnej.



Decyzja zapadła we wtorek



Szef MON o swojej decyzji poinformował po raz pierwszy we wtorek 17 listopada. Na swoim profilu na X napisał: „Podjąłem decyzję o utworzeniu w 2027 r. w Toruniu Oficerskiej Szkoły Artylerii, która będzie wyspecjalizowaną strukturą odpowiedzialną za kształcenie oficerów artylerii. Powstanie ona na bazie potencjału Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema. To decyzja wynikająca z analizy potrzeb Sił Zbrojnych RP i kierunków transformacji tego rodzaju wojsk. Docelowo powstanie tam Wyższa Szkoła Artylerii oraz Podoficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii. Nowoczesna artyleria to nie tylko uzbrojenie, ale przede wszystkim ludzie, wiedza i profesjonalne wyszkolenie”.

