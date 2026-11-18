Częściowo nieprzejezdna jest ulica Kamienna w Bydgoszczy, na wysokości ulicy Godziszewskiego. Zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe.
Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, dwie osoby trafiły pod opiekę ratowników medycznych.
Częściowo nieprzejezdna jest ulica Kamienna w Bydgoszczy, na wysokości ulicy Godziszewskiego. Zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe.
Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, dwie osoby trafiły pod opiekę ratowników medycznych.
Podczas wizyty w Jarosławiu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie podkreślił potrzebę odtworzenia Wyższej Szkoły Artylerii…
Częściowo nieprzejezdna jest ulica Kamienna w Bydgoszczy, na wysokości ulicy Godziszewskiego. Zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe.
Więcej empatii, lepsze relacje i wsparcie w szkole - to główne tematy konferencji o dobrostanie psychicznym w edukacji, która odbywa się we Włocławku.
Została wstrzymana klauzula natychmiastowej wykonalności decyzji wobec mieszkańców kamienicy przy ulicy Kopernika w Ciechocinku - przekazał na swoim profilu…
Prokuratura Okręgowa w Toruniu ustaliła, że motorniczy tramwaju linii 5 zbyt późno rozpoczął hamowanie i uderzył w stojący przed nim pojazd. Mężczyźnie…
Krzyczeli: „Precz z ruskami!" i „My chcemy wolności!". 18 listopada mija 70 lat od Bydgoskiego Marszu Wolności i zniszczenia zagłuszarki na Wzgórzu Dąbrowskiego…
Wartość skradzionego przez grupę przestępczą mienia wynosi blisko 14 mln zł. Kradli pieniądze, złoto, biżuterię oraz wartościowe zegarki. Najpoważniejszego…
Mężczyzna oddalił się z zakładu typu półotwartego 9 listopada. 17 listopada policja zapukała do drzwi 37-latka. Ukrywał się w Pakości. Ma na koncie…
Kilka osób było badanych przez ratowników po wypadku na ulicy Armii Krajowej w Bydgoszczy. Na skrzyżowaniu z ulicą Zamczysko betoniarka najechała na tył…
Szkoła w Krąplewicach w Borach Tucholskich nie zostanie zlikwidowana, jednak pod pewnymi warunkami - dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK, Marcin D…
Od warsztatów DJ-skich, po produkcję muzyczną. W Inowrocławiu otwarto profesjonalne studio nagrań dla mieszkańców. To oferta dla pasjonatów muzyki, także…
W Osówcu pod Bydgoszczą zderzyły się dwa samochody osobowe. Do wypadku doszło w środę, 18 listopada, na Szosie Bydgoskiej.