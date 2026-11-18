Prokuratura Okręgowa w Toruniu ustaliła, że motorniczy tramwaju linii 5 zbyt późno rozpoczął hamowanie i uderzył w stojący przed nim pojazd. Mężczyźnie przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Przypomnijmy, do zderzenia tramwajów linii 5 i 4 doszło 16 sierpnia 2025 roku na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i alei Jana Pawła II w Toruniu. W wyniku wypadku obrażenia odniosło 12 osób.



Zderzenie na przystanku



Jak ustalili śledczy, motorniczy tramwaju linii 5 nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przystanku tramwajowego przy ulicy Kraszewskiego 2. Zatrzymywał się tam tramwaj linii 4. Motorniczy piątki zbyt późno rozpoczął hamowanie i najechał na tył stojącego pojazdu.



Według prokuratury doprowadziło to do nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób.



12 osób poszkodowanych



W wyniku zderzenia obrażenia odniosło 11 pasażerów obu tramwajów oraz motorniczy tramwaju linii 4. U 11 osób obrażenia naruszały czynności narządów ciała na okres poniżej siedmiu dni. Jedna osoba doznała obrażeń, których skutki trwały dłużej niż siedem dni.



Katastrofa zagrażała również mieniu w wielkich rozmiarach. Jego wartość przekraczała 5 milionów złotych.



Zebrano materiał dowodowy



W toku postępowania, aby ustalić dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia, przeprowadzono oględziny tramwaju linii 5 z udziałem biegłego. Uzyskano opinię dotyczącą jego stanu technicznego, przeanalizowano zapis z rejestratora jazdy oraz zgromadzono opinie dotyczące przebiegu zderzenia i jego przyczyn. Śledczy pozyskali także ekspertyzę toksykologiczną oraz opinie sądowo-lekarskie dotyczące obrażeń odniesionych przez poszkodowanych.



Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił Jackowi O. zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, czyli czynu z art. 173 § 2 Kodeksu karnego.



Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.



Za zarzucane przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.