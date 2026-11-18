Siatkarze Aniołów Toruń awansowali do finałowej rundy fazy wstępnej Pucharu Polski. Torunianie wygrali u siebie z Fortem Poznań 3:0. Tym samym Anioły dzieli jeden mecz od wejścia do ćwierćfinału i potyczki z czołową drużyną Tauron Ligi.
Siatkarze Aniołów Toruń awansowali do finałowej rundy fazy wstępnej Pucharu Polski. Torunianie wygrali u siebie z Fortem Poznań 3:0. Tym samym Anioły dzieli jeden mecz od wejścia do ćwierćfinału i potyczki z czołową drużyną Tauron Ligi.
Siatkarze Aniołów Toruń awansowali do finałowej rundy fazy wstępnej Pucharu Polski. Torunianie wygrali u siebie z Fortem Poznań 3:0. Tym samym Anioły dzieli…
Abramczyk Polonia Bydgoszcz oficjalnie ogłosiła pozyskanie nowego żużlowca. Szeregi beniaminka PGE Ekstraligi zasilił Max Fricke. Kontrakt został podpisany…
Biało-Czerwoni zremisowali we Wrocławiu ze Szwecją 1:1 w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Narodów. Zespół Jana Urbana zakończył rywalizację na trzecim…
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Torunianie rozpoczęli trzecią rundę TAURON Hokej Ligi od zwycięstwa. W 19. kolejce KH Energa pokonała na Tor-Torze JKH GKS Jastrzębie 4:2 i umocniła się…
Za Lotto Bydgostią kolejny bardzo dobry rok. Wioślarski klub przede wszystkim znów okazał się najlepszy w Polsce, zdobywając drużynowe mistrzostwo. Reprezentanci…
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18. kolejka Tauron Hokej Ligi nie okazała się szczęśliwa dla KH Energi Toruń. „Stalowe Pierniki” przegrały na wyjeździe z KS Unią Oświęcim 0:4. Mimo…
CUK Anioły Toruń poniosły drugą porażkę w sezonie Tauron 1. Ligi. W spotkaniu 10. kolejki toruńska ekipa niespodziewanie przegrała we własnej hali z Lechią…