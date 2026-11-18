Siatkarze Aniołów Toruń awansowali do finałowej rundy fazy wstępnej Pucharu Polski. Torunianie wygrali u siebie z Fortem Poznań 3:0. Tym samym Anioły dzieli jeden mecz od wejścia do ćwierćfinału i potyczki z czołową drużyną Tauron Ligi.

Anioły zaczęły rywalizację od drugiej rundy. W niej pokonały Volley kost-pol.pl Wieleń 3:1. W kolejnym spotkaniu Torunianie znów triumfowali 3:1. Tym razem okazali się lepsi od drugoligowego Fortu Tarnowo Podgórne.





W środę poprzeczka poszła do góry. Zespół z naszego regionu zmierzył się z ligowym przeciwnikiem. Fort na razie radzi sobie bardzo dobrze, walcząc o czołowe pozycje. Co ciekawe, obie ekipy… już w niedzielę powalczą ze sobą o punkty w Tauron 1. Lidze.





Pojedynek pucharowy został rozegrany pod dyktando gospodarzy. Choć nie wyszli oni na parkiet w optymalnym składzie, to jednak zdominowali wydarzenia. Pierwsza i trzecia partia pewnie padła ich łupem. Najwięcej emocji przyniósł drugi set. W nim Anioły triumfowały po krótkiej grze na przewagi.





CUK Anioły Toruń – Fort Poznań 3:0 (25:18, 26:24, 25:19)





Anioły Toruń do tej pory raz zagrały w ćwierćfinale PP. Jeszcze jako drugoligowiec zespół z naszego regionu awansował do najlepszej ósemki w sezonie 2023/2024. W walce o półfinał lepszy okazał się Projekt Warszawa.