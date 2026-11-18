Abramczyk Polonia Bydgoszcz oficjalnie ogłosiła pozyskanie nowego żużlowca. Szeregi beniaminka PGE Ekstraligi zasilił Max Fricke. Kontrakt został podpisany na najbliższy sezon.

O transferze mówiło się od dłuższego czasu. Prezes Jerzy Kanclerz w wywiadach wypowiadał się o Australijczyku jako o nowym członku bydgoskiej drużyny. W środę klub w swoich mediach społecznościowych oficjalnie zaprezentował nowego „Gryfa”.



Fricke przeniósł się do Polonii z BAYERSYSTEM GKM-u Grudziądz, w którym spędził cztery sezony. Po dwóch latach ze średnią około 2 punkty na bieg ligowa forma 30-latka nieco spadła. W 2025 roku osiągnął on wynik 1,94 punktu, a minioną kampanię zakończył z przeciętną średnią nieco ponad 1,7.



Australijczyk nieźle radził sobie z kolei w cyklu Grad Prix. Dwukrotnie stanął na podium, w tym odniósł jedno zwycięstwo – w trzeciej rundzie na torze w Manchesterze. Ostatecznie zakończył zmagania na siódmej pozycji, co zagwarantowało mu start w przyszłorocznej edycji walki o indywidualne mistrzostwo świata.



Bydgoskim kibicom Fricke mógł zapaść w pamięć już na początku roku, triumfując w Kryterium Asów.