Została wstrzymana klauzula natychmiastowej wykonalności decyzji wobec mieszkańców kamienicy przy ulicy Kopernika w Ciechocinku - przekazał na swoim profilu na Facebooku prezes CTBS Bartłomiej Strzelecki.
Przypomnijmy, po decyzjach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim do końca października, ze względu na zły stan techniczny nieruchomości swoje mieszkania opuścić mieli lokatorzy kamienic przy ulicach Lorentowicza, Mickiewicza i Kopernika. Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego złożyło odwołania.
Po oględzinach budynku przy Kopernika, do których doszło w ubiegłym tygodniu, wstrzymano wykonanie tej decyzji. Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK, nie jest to jeszcze całkowite uchylenie wcześniejszego postanowienia. Sprawa nadal jest rozpatrywana przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy. Ostatecznych rozstrzygnięć można spodziewać się najpóźniej do końca listopada.
Pełne stanowisko prezesa CTBS Bartłomieja Strzeleckiego poniżej: