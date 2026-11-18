Mężczyzna oddalił się z zakładu typu półotwartego 9 listopada. 17 listopada policja zapukała do drzwi 37-latka. Ukrywał się w Pakości. Ma na koncie napad rabunkowy na bydgoskiego społecznika i dziennikarza.

Przypomnijmy: 37-latek w poniedziałek 9.11 wyszedł z miejsca zatrudnienia i nie powrócił do Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.



We wtorek (17.11) kryminalni z bydgoskiej komendy miejskiej zatrzymali go na terenie Pakości. Mężczyzna trafił z powrotem za kraty, gdzie kontynuuje odbywanie zasądzonej kary za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i posiadanie znacznej ilości narkotyków.



Cała sprawa ma swój początek w maju 2024 roku, kiedy to na ulicy Grzymały-Siedleckiego w Bydgoszczy doszło do rozboju. Wówczas dwóch napastników, grożąc nożem zażądało od pokrzywdzonego wydania pieniędzy i innych wartościowych rzeczy.



Mężczyzna, obawiając się o własne zdrowie, a nawet życie, oddał napastnikom to, co miał: aparat fotograficzny, telefon komórkowy oraz kartę bankomatową. Następnie, za jej pomocą, sprawcy dokonali kilkunastu włamań na jego konto, wypłacając pieniądze z bankomatu i dokonując transakcji w sklepach. Pokrzywdzony poniósł łączne straty na ponad 9 tysięcy złotych. O wszystkim powiadomił natychmiast policjantów z komisariatu na bydgoskich Wyżynach.



Sprawą zajęli się kryminalni z Wyżyn, wspierani przez kolegów z wydziału kryminalnego komendy miejskiej policji w Bydgoszczy. Już kilka godzin po zdarzeniu efektem ich pracy było ustalenie i zatrzymanie mężczyzn odpowiedzialnych za ten czyn.





Byli to dwaj Bydgoszczanie, wówczas w wieku 34 i 40 lat. Obaj usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a młodszy z nich dodatkowo odpowie w recydywie za 11 kradzieży z włamaniem na konto pokrzywdzonego przy użyciu skradzionej karty oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków (100 gramów 2C-B oraz kilku marihuany), które policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu. Policjanci odzyskali wówczas większość skradzionego pokrzywdzonemu mienia.

Sprawa miała oczywiście swój finał sądowy, czego konsekwencją są kilkuletnie kary pozbawienia wolności dla obu sprawców.