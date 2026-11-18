Wartość skradzionego przez grupę przestępczą mienia wynosi blisko 14 mln zł. Kradli pieniądze, złoto, biżuterię oraz wartościowe zegarki. Najpoważniejszego napadu dokonali w Kujawsko-Pomorskiem - przekazał Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.
Podczas rozboju z 28 lipca 2026 r. w Kujawsko-Pomorskiem podejrzani ukradli mienie o łącznej wartości 4 475 300 zł, w tym m.in.:
- pieniądze w kwocie 2 110 000 zł,
- 100 000 euro oraz 100 000 dolarów amerykańskich,
- 15 sztabek złota o wadze 100 gramów każda, o łącznej wartości 825 000 zł,
- 4 zegarki o łącznej wartości 650 000 zł,
- biżuterię o wartości 80 000 zł.
Jednak pierwsza akcja tej szajki, która zwróciła uwagę organu sprawiedliwości została odnotowana 20 maja 2026 r. w Karczewie.
- Grupa przestępcza od 3 marca do 15 września 2026 r. dokonała siedmiu rozbojów na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.
- Postępowanie zostało powierzone do prowadzenia funkcjonariuszom Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji.
- 28 października 2026 r. w śledztwie zatrzymano trzy osoby: Roberta J., Radosława R. oraz Piotra S.. Jednocześnie przeszukano i poddano oględzinom wytypowane wcześniej pomieszczenie garażowe, wykorzystywane jako tzw. dziupla.
- Zabezpieczono samochód wykorzystywany przez podejrzanych jako nieoznakowany pojazd policyjny, a także kilka kompletów elementów umundurowania i wyposażenia policyjnego, w tym kamizelki taktyczne i kuloodporne, kilkanaście tablic rejestracyjnych oraz kilka atrap broni. Zabezpieczono również egzemplarz krótkiej broni palnej wraz z amunicją.
- Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której trzon stanowili Radosław R. i Robert J., a także dokonywania rozbojów z wykorzystaniem metody „na policjanta”, bezprawnego pozbawiania pokrzywdzonych wolności, podszywania się pod funkcjonariuszy Policji oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami.
- Radosław R. i Robert J. odpowiedzą za zarzucane im czyny w warunkach powrotu do przestępstwa, tj. tzw. recydywy, ponieważ byli już w przeszłości karani za podobne przestępstwa.
- Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wnioski o zastosowanie wobec Roberta J., Radosława R. i Piotra S. środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.
- Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
- Sprawa ma charakter rozwojowy.