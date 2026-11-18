Od warsztatów DJ-skich, po produkcję muzyczną. W Inowrocławiu otwarto profesjonalne studio nagrań dla mieszkańców. To oferta dla pasjonatów muzyki, także dla uczniów, którzy swój talent chcą zarejestrować.

- Nowoczesne pianinko, trochę podkręcone, z większym efektem, tu z kolei mamy analogowe brzmienia – mocniejsze. Zbudowaliśmy miejsce do tworzenia muzyki, do realizacji muzyki, do nagrań, do produkowania. Można było tutaj wejść, coś skomponować, nagrać. Są syntezatory, są kultowe instrumenty z lat 80., takie jak M1 czy Roland D-50. Między innymi Michael Jackson produkował swoją muzykę na takim sprzęcie, a także Jean-Michel Jarre. Z tej oferty mogą skorzystać młodzi ludzie, którzy mają pasję do muzyki i chcą coś w tej muzyce zdziałać. Chcielibyśmy pracować ze szkołami - mówili Sebastian Kaczalski i Dawid Welzant ze stowarzyszenia NUTA.



Studio nagrań znajduje się w Niebieskiej Kamienicy Kujawskiego Centrum Kultury.