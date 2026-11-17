Anwil Włocławek odniósł trzecie zwycięstwo w tym sezonie ENBL. Włocławianie pokonali na wyjeździe chorwacki Alkar Sinj 95:85. O wyniku przesądziła znakomita gra w trzeciej kwarcie.

Pierwsza połowa była wyrównana. Gospodarze długo odpowiadali na trafienia Sama Hinesa, Manu Lecomte’a i Lennarda Freemana, a prowadzenie kilkukrotnie zmieniało właściciela. Do szatni Rottweilery schodziły przy wyniku 45:43.



Przełom nastąpił w trzeciej kwarcie. Anwil poprawił skuteczność w ataku, częściej znajdował przewagę bliżej obręczy i stopniowo odskakiwał rywalom. Tę część wygrał 30:22, dzięki czemu przed ostatnimi dziesięcioma minutami miał dziesięć punktów zapasu. W czwartej odsłonie przewaga wzrosła nawet do 16 oczek. Alkar odpowiedział serią 7:0, lecz Włocławianie nie pozwolili gospodarzom wrócić do gry i spokojnie zamknęli spotkanie.



Warto podkreślić, że Anwil imponował skutecznością za dwa. Trafił 32 z 42 takich prób, czyli ponad 76 procent. Do tego wykorzystał 16 z 19 rzutów wolnych i wygrał zbiórkę 33:28. Słabiej wyglądał dystans – tylko 5 z 19 prób zza łuku znalazło drogę do kosza.



Alkar Sinj – Anwil Włocławek 85:95 (21:20, 22:25, 22:30, 20:20)