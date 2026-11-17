Biało-Czerwoni zremisowali we Wrocławiu ze Szwecją 1:1 w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Narodów. Zespół Jana Urbana zakończył rywalizację na trzecim miejscu w grupie B4 i utrzymał się w Dywizji B. Pomogło także zwycięstwo Bośni i Hercegowiny nad Rumunią 2:1.

Polacy objęli prowadzenie w 16. minucie. Arkadiusz Pyrka dośrodkował z prawej strony, a Adrian Benedyczak wykorzystał zamieszanie w polu karnym i strzelił swojego pierwszego gola w reprezentacji. Szwedzi odpowiedzieli osiem minut później. Viktor Gyökeres uruchomił prostopadłym podaniem Hugo Larssona, który doprowadził do remisu.



Po zmianie stron ważną postacią został debiutujący w kadrze Sławomir Abramowicz. Bramkarz kilkukrotnie ratował gospodarzy, m.in. w pojedynku z Dejanem Kulusevskim oraz po uderzeniu Larssona w końcówce. Swoją okazję miał również Szymański, ale w sytuacji sam na sam lepszy okazał się Noel Törnqvist. Wynik nie zmienił się już do ostatniego gwizdka.



Polska – Szwecja 1:1 (1:1)

Bramka dla Polski: Benedyczak (16)