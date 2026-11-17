Torunianie rozpoczęli trzecią rundę TAURON Hokej Ligi od zwycięstwa. W 19. kolejce KH Energa pokonała na Tor-Torze JKH GKS Jastrzębie 4:2 i umocniła się na drugim miejscu w tabeli. Dwa gole strzelił Eero Niemi.

Gospodarze objęli prowadzenie już w 4. minucie po akcji Niemiego, Roberta Arraka i Santeriego Peltoli. Jastrzębianie odpowiedzieli trafieniem Emila Bagina, ale jeszcze przed pierwszą przerwą Toruń ponownie był z przodu. Grę w przewadze wykorzystał Danila Larionovs po podaniach Roberta Ossipova i Chikary Hanzawy.



Druga tercja nie przyniosła bramek. Ważny moment nastąpił tuż po rozpoczęciu trzeciej części. Kolejne wykluczenie rywali zamienił na gola Arrak, dając Stalowym Piernikom prowadzenie 3:1. JKH wrócił jeszcze do gry w 51. minucie. Po raz drugi Romana Kalmykova pokonał Bagin i różnica stopniała do jednego trafienia. Goście w końcówce szukali wyrównania, ale po wycofaniu bramkarza krążek przejęli miejscowi. Niemi strzelił do pustej bramki na 62 sekundy przed syreną.



KH Energa Toruń – JKH GKS Jastrzębie 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Bramki dla Torunia: Niemi (4, 59), Larionovs (13), Arrak (43)