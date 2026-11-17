W ubiegłym roku wydano 2,5 tys. pozwoleń na broń mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego.

W 2025 roku do celów łowieckich kujawsko-pomorska policja wydała 222 pozwolenia na broń, do celów sportowych - 841, a do celów kolekcjonerskich - 939.



- Do ochrony osobistej wydaliśmy 498 pozwoleń - mówi zastępca naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji podinspektor Tomasz Gołdyn. - Policja sprawdza, czy występują ustawowe przesłanki do wydania takiego pozwolenia. W przypadku broni do ochrony osobistej jest to stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia lub zdrowia (np. groźby - przyp. red.). Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i zbierany materiał dowodowy jest dość szeroki - dodaje.



Trzeba udokumentować, że jest się członkiem klubu strzeleckiego, gdy staramy się o pozwolenie na broń do celów sportowych.

Trzeba być członkiem stowarzyszenia kolekcjonerów, jeśli chcemy mieć broń kolekcjonerską.

Wszyscy ubiegający się o pozwolenie na broń muszą postarać się o orzeczenie lekarskie i psychologiczne.

Konieczne jest m.in. badanie wzroku i konsultacja psychiatryczna.

Jakie badania trzeba zrobić, by uzyskać pozwolenie na broń?



co 5 lat trzeba poddawać się badaniom

powszechnie krytykowana

Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.

W przypadku posiadania broni do ochrony. W przypadku broni kolekcjonerskiej, sportowej i myśliwskiej badanie jest przeprowadzone tylko w momencie ubiegania się o pozwolenie. Właśnie ta kwestia jestUnijna dyrektywa sprzed 5 lat zobowiązuje państwa członkowskie do systemu, który pozwala monitorować, czy posiadacz broni wciąż spełnia warunki jej uzyskania. Chodzi m.in o kondycję psychiczną danej osoby. Jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli Polska nie wdrożyła mechanizmów, pozwalających skutecznie weryfikować spełnianie wymagań przez wszystkich posiadaczy broni.