Powołano specjalną komisję po tragicznym wypadku w Gronówku. Samorządowcy apelują o lepsze zabezpieczenie przejazdu - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Gronówku, w którym zginął 24-letni kierowca, a dwie osoby zostały ranne, władze gminy Lubicz domagają się działań od spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Zwróciły się o natychmiastową ocenę bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym w Gronówku – dowiedziało się Polskie Radio PiK. Apelują też o wdrożenie dodatkowych zabezpieczeń, które miałyby zapobiec podobnym dramatom w przyszłości.





nie ma sygnalizacji ani rogatek . To nie była pierwsza tragedia w tym miejscu. W sierpniu zeszłego roku pod pociąg wjechał kierowca kampera. Zginął razem z pasażerką.



- To do tej spółki (PKP PLK - przyp. red.) należą decyzje, dotyczące ewentualnego montażu rogatek czy sygnalizacji świetlnej. W związku z kolejnym tragicznym wypadkiem na przejeździe w Gronówku zwrócimy się do PKP o ocenę bezpieczeństwa tego miejsca oraz o informację o możliwości zastosowania dodatkowych zabezpieczeń - mówi zastępczyni wójta Monika Lewandowska.



Specjalna komisja ustala okoliczności śmiertelnego wypadku na przejeździe - dowiedziało się Polskie Radio PiK



Przed przejazdem stoją krzyże świętego Andrzeja i znaki stop, ale. To nie była pierwsza tragedia w tym miejscu.- To do tej spółki (PKP PLK - przyp. red.) należą decyzje, dotyczące ewentualnego montażu rogatek czy sygnalizacji świetlnej. W związku z kolejnym tragicznym wypadkiem na przejeździe w Gronówku zwrócimy się do PKP o ocenę bezpieczeństwa tego miejsca oraz o informację o możliwości zastosowania dodatkowych zabezpieczeń - mówi zastępczyni wójta Monika Lewandowska.

- Okoliczności wypadku badają specjalnie powołana komisja oraz służby - podkreśla Przemysław Zieliński, rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - Przejazd kolejowo-drogowy w Gronówku znajduje się na drodze lokalnej, jest prawidłowo oznakowany znakami stop. Zapewniona jest także odpowiednia widoczność - dodaje.



