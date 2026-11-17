Dawid Tyszkowski doceniony został za poszukiwanie niekomercyjnej formy wyrazu i emocjonalność - uzasadniał Mariusz Składanowski dziennikarz muzyczny i członek kapituły.
- Grzegorz Ciechowski kompozytor, wokalista, lider zespołu Republika zmarł 25 lat temu.
- Nagroda jego imienia wręczana jest od 2002 roku.
Nagroda wręczona zostanie podczas tradycyjnego koncertu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego w Od Nowie. Roman Tondel, szef klubu, podkreśla, że muzyczne wydarzenie będzie miało także swojego aranżera.
- W tym roku z twórczością Grzegorza Ciechowskiego zmierzy się Michał Foks Król. Pojawią się Bovska, Mela Koteluk, Renata Przemyk, Błażej Król, Tomasz Organek i Wiktor Dyduła - mówi Roman Tondel.
Koncert Specjalny Pamięci Grzegorza Ciechowskiego
- Koncert w toruńskiej Od Nowie i wręczenie nagrody odbędzie się 19 grudnia.
- 8 grudnia rozpoczną się Dni Grzegorza Ciechowskiego.
- W programie są warsztaty inspirowane twórczością artysty oraz koncerty.
- Podczas symfonicznego wydarzenia na Jordankach wystąpią m.in. Katarzyna Groniec, Renata Przemyk oraz Janusz Radek.
Więcej w relacji Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek - poniżej.