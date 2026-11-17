W warsztatach wulkanizacyjnych coraz większy ruch. W szczycie sezonu znalezienie wolnego terminu "od ręki" może być trudne. Eksperci zalecają wymianę ogumienia, gdy średnia dobowa temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza.

- Będę wymieniać opony, ponieważ wtedy auto się aż tak nie ślizga.

- Wymieniam co roku.

- Nie, nie wymieniam. „Wielosezon" tylko, czyli opony uniwersalne.

- Dla bezpieczeństwa wymieniam.



– Warto zmieniać opony na zimowe, dlatego że warunki atmosferyczne zaskakują. Nie każda zima jest taka sama. Jak przychodzą opady śniegu, to wszyscy grzęźniemy w korkach z tego powodu, że opony w większości nie są wymienione i ludzie wtedy bardzo powoli jeżdżą – mówi bydgoski mechanik Bartłomiej Biały i dodaje, by nie zwlekać do ostatniej chwili.



– Jak spadnie śnieg, to jest zawsze więcej pracy, ale myślę, że od drugiej połowy listopada to już jest takie apogeum. Wymiana trwa około pół godziny do 40 minut, tak mniej więcej.



– Oczywiście my jako policjanci zachęcamy, żebyśmy systematycznie zmieniali opony w okresie właśnie zimowym, aczkolwiek przepisy tego nie nakazują. Nakazuje to zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że gdy obniża się temperatura, opony letnie twardnieją i wówczas droga hamowania się wydłuża. Dlatego też ważne jest, abyśmy w tym okresie zimowym jeździli właśnie na oponach zimowych, ponieważ one znacząco poprawiają drogę hamowania - mówił komisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



