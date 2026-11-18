„Dzisiaj? Zdrowie noworodka jest najważniejsze" - pod takim hasłem w styczniu odbędzie się 35. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ruszyła rejestracja wolontariuszy - chętnych nie brakuje między innymi we Włocławku.

- Pierwszych 50 wolontariuszy już mamy zarejestrowanych, tak że zachęcamy kolejnych do zgłaszania się. W tym roku rejestracja odbywa się wyłącznie online za pośrednictwem strony iwolontariusz.wosp.org.pl. Powoli możemy też myśleć już o fantach na aukcje Allegro. One u nas ruszą w styczniu, myślę, że gdzieś w grudniu zaczniemy przyjmowanie tych fantów.

Gramy oczywiście do końca świata i jeden dzień dłużej. W tym roku zdrowie noworodka jest najważniejsze i tego się trzymamy - mówiła Justyna Rykowska - liderka sztabu WOŚP przy Centrum Kultury Browar B we Włocławku.



